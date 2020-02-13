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Интерфакс-АВН

Боррель заявил о взаимодополняемости оборонных политик НАТО и ЕС

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Саммит НАТО
Саммит НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 12 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель указал на единство задач и целей Евросоюза и НАТО в сфере оборонной политики.

"Оборонные инициативы Европейского союза и альянс НАТО являются двумя сторонами одной медали, и государства-члены Европейского союза все более и более готовы взять на себя ответственность по наращиванию своих усилий в области обороны, по повышению усилий НАТО и совместному строительству более крепкого партнерства", - заявил глава дипломатии ЕС по прибытии в среду в штаб-квартиру Североатлантического альянса для участия во встрече министров обороны стран организации.

Это первое мероприятие Борреля в НАТО в его новой должности высокого представителя ЕС.

По словам Борреля, мировая среда стала более сложной и подвержена большему риску. На угрозы, отметил он, необходимо реагировать скоординированным образом.

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