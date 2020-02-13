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ТАСС

Космонавт Кикина верит, что по итогам нынешнего отбора в отряд в нем станет больше женщин

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Она считает, что это будет более правильно

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина верит, что по итогам нынешнего отбора в отряд в нем станет больше женщин.

Отвечая в среду на встрече в московском Музее космонавтики на вопрос, почему в отряде космонавтов РФ только одна женщина, Кикина посоветовала переадресовать его кому-нибудь другому.

"Мне там [в отряде космонавтов], конечно, не скучно, но так как я одна, будет более правильно, если женщин будет больше. На Земле и женщин, и мужчин много, а в отряде почему-то только одна женщина. Я надеюсь и верю, что в очередном наборе, который сейчас уже идет, все-таки наберут женщин, это должно уже произойти", - сказала она.

Кикина рассказала историю из жизни, связанную с женщинами в отряде. "Когда я была в командировке в Хьюстоне, мне позвонила одна из астронавток и поздравила с 8 марта, я ее тоже поздравила, мы решили сфотографироваться всеми женщинами-астронавтами и космонавтами. В итоге на фотографии 15 астронавтов и одна космонавт. Вот это показатель, сколько женщин астронавтов в Америке и у нас", - отметила космонавт.

Она была специальным гостем на встрече с одной из первых женщин-астронавтов NASA Анной Ли Фишер, которая получила известность как первая мать в космосе. Свою дочь американка родила за 14 месяцев до экспедиции на орбиту Земли, которая состоялась в ноябре 1984 года на шаттле "Дискавери".

Встреча организована посольством США в России и московским Музеем космонавтики совместно с NASA и посвящена Международному дню женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science 2020), который проводится под эгидой ООН с 2015 года и отмечался 11 февраля.

Набор в отряд

3 июня 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

Последний раз российская женщина-космонавт побывала в орбитальной командировке с сентября 2014 по март 2015 года - Елена Серова провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на Международной космической станции (МКС) и только четвертой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и России. До нее женщина из России побывала в космосе еще в 1997 году - полет на орбиту на борту американского шаттла "Атлантис" выполнила Елена Кондакова.

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