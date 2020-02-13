Четыре страны НАТО предоставят альянсу расширенный доступ к своим спутниковым системам

Речь идет о США, Великобритании, Франции и Италии

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. США, Великобритания, Франция и Италия подписали в среду меморандум о взаимопонимании о предоставлении НАТО критических услуг спутниковой связи на следующие 15 лет, передает корреспондент ТАСС с места событий. Подписание документа состоялось на полях встречи министров обороны альянса.

"Меморандум четырех государств позволит НАТО получить доступ к коммуникационным услугам их военных спутников. Предоставление доступа начинается 1 января 2020 года на срок 15 лет", - заявил на церемонии подписания замгенсека НАТО Камилл Гранд.

"НАТО зависит от космических систем в широком спектре своей деятельности, от сбора разведданных до навигации и обнаружения ракетных запусков. Космос в этой связи играет ключевую роль для обеспечения обороны и сдерживания альянса", - заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен выводить оружейные системы в космос.