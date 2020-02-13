Эспер и Акар обсудили ситуацию в Идлибе на полях встречи в Брюсселе

Брюссель. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Марк Эспер по итогам встречи в Брюсселе указали на необходимость более конкретного вклада НАТО и США в урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, сообщает в среду информационное агентство "Анадолу".

"В ходе переговоров была отмечена важность более конкретного вклада США и НАТО в урегулирование ситуации в Идлибе на фоне последних событий в этом регионе Сирии", - передает агентство.

Акар выразил удовлетворение заявлениями официальных лиц США относительно ситуации в конфликтном регионе, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Стороны также обсудили обстановку в Ираке. Встреча состоялась на полях заседания глав министерств обороны стран НАТО.