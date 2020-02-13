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Интерфакс-АВН

Самолеты ВВС США провели новую многочасовую разведку у границ России на Черном море

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Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W
Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W.
Источник изображения: Sergeant Si Pugsley RAF, Crown copyright

Лондон. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Сразу два самолета радиоэлектронной разведки ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вблизи рубежей России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведения, американские самолеты RC-135W и E-8C Joint STARS, вылетевшие с авиабаз Суда-Бэй на греческом острове Крит и Рамштайн в Германии соответственно, в течение более трех часов курсировали вдоль побережья Крыма и Кубани. Для обеспечения длительности полетов они дозаправлялись в воздухе американскими самолетами-заправщиками KC-135R.

Самолет RC-135W предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

В свою очередь, разведывательный самолет E-8C Joint STARS выполняет задачи целеуказания и дальнего боевого управления нанесением ударов авиации ВВС США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Россия
США
Продукция
E-8 JSTARS
KC-135
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