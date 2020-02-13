Участились полеты самолетов США около российских баз в Сирии

Два американских военных самолета во вторник совершили длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы в порту Тартус.

Такую информацию распространили информагентства. Как сообщается, первоначально вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевшего с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он курсировал у побережья Сирии более трех часов.

Дальность действия эффективного "выжигающего" излучения "Красухи" около 300 км

Вслед за ним к Тартусу приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США. Морской разведчик более двух часов барражировал на удалении 40-45 км от побережья Сирии над международными водами Средиземного моря.

В последние дни американские военные самолеты практически ежедневно осуществляют длительные полеты у побережья Сирии. Авиация НАТО активно участвует, как они сами утверждают, в военных операциях в Сирии против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". И в этой связи совершенно непонятен разведывательный интерес к российским военным базам, мы же тоже боремся с террористами. Впрочем, как выясняется, его можно объяснить.

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещенные на территории Сирии, стали причиной серьезных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей - F-35 и F-22. Утверждается, что радиоэлектронные системы этих самолетов попали под внешнее электромагнитное воздействие и пришли в полную негодность.

Некоторые эксперты предполагают, что истребители пятого поколения США случайно влетели в зону действия российских систем радиоэлектронной борьбы "Красуха". Факт не подтвержден, но в него можно поверить.

Не секрет, что наши базы в Сирии прикрыты самыми различными комплексами РЭБ, в том числе "Красухами", считающимися самыми мощными. Прежде всего они противодействуют полетам беспилотников, которыми различные террористические группировки периодически пытаются атаковать Хмеймим и Тартус. Как известно, ни одна такая атака пока не удалась. В этом немалая заслуга отечественных систем радиоэлектронной борьбы.

Но тут есть одна техническая особенность. Дальность действия эффективного "выжигающего" излучения той же "Красухи", как сообщалось в СМИ, около 300 км. Когда в зоне действия РЭБ оказываются какие-то самолеты, системы на полную мощность не включают. Но ведь F-35 и F-22 позиционируются как "невидимки", поэтому наши операторы систем ПВО и РЭБ могли их просто не заметить и обжечь совершенно случайно - американцы же нас, как правило, не предупреждают о полетах.

Вполне возможно, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W именно в связи с этим пытался определить координаты расположения российских систем РЭБ, а также частоту и мощность их электромагнитного излучения. Зачем? Ведь, не согласовывая заранее полеты вблизи российских военных баз, можно случайно, но очень серьезно повредить аппаратуру военных самолетов жестким излучением, направленным против бандитских беспилотников.

Сергей Птичкин