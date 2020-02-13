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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Уже и Европе такое НАТО не надо

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Митинг против НАТО
Митинг против НАТО.
Источник изображения: www.belvpo.com

Польский институт международных отношений (PISM) при правительстве республики в своем последнем отчете указал, что риск краха американо-российской системы контроля над стратегическими вооружениями представляет угрозу для НАТО и Европы. При этом отмечается, что выдвигаемая США идея о привлечении Китая к участию в новом соглашении по разоружению вряд ли осуществима в ближайшее время, так как Пентагон намеренно ищет оправдание своему желанию наращивать ядерный потенциал.

Автор документа Артур Кацпшик отмечает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности способствовал росту обеспокоенности среди европейцев.

«Страны НАТО давно поддерживают этот договор, и многие из них призывали продлить его действие. Если за наступившим в 2019 году крахом ДРСМД последует конец СНВ-III, в Европе обострится страх новой гонки вооружений, в которой Россия обвинит США», – подчеркивает Кацпшик.

Учитывая, что Соединенные Штаты уступают России в совершенствовании систем ядерного вооружения, то, в случае выхода Вашингтона из всех соглашений, Москва может перенацелить свои ракеты на новые базы ОВС НАТО (США) в Европе.

Если СНВ-III рухнет, то впервые за несколько десятилетий не будет никаких юридически обязывающих ограничений для ядерных арсеналов США и России, подчеркивает аналитик PISM.

В ЕС ранее уже призывали Москву и Вашингтон, которым, по данным Европарламента, принадлежит более 90% мирового ядерного арсенала, возобновить диалог о возможных путях построения новых отношений в сфере контроля над вооружениями. С похожими инициативами выступали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Российская сторона также неоднократно говорила о необходимости продления договора, который министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу называл «последним камнем, оставшимся в системе международной безопасности».

На смену тем соглашениям, из которых вышли США, не пришло ничего нового. В результате уровень безопасности стал гораздо ниже и мир стал менее предсказуемым.

Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Выходит, что действия США – не что иное, как подрыв системы международной безопасности.

Прекращение действия СНВ-III может привести к резкой дестабилизации ситуации в мире. В настоящее время существует множество стран, которые воспримут односторонний выход Вашингтона из договора как угрозу себе…

Ликвидация ограничений распространения ядерного оружия приведет к тому, что еще целый ряд держав поставит своей целью его создание. Это грозит непредсказуемыми последствиями в плане как глобальной, так и региональной безопасности.

На этом фоне Североатлантический альянс стремительно теряет поддержку европейцев. Причем доверие к блоку НАТО падает в странах, которые являются его ключевыми участниками – в Германии и Франции.

Результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center, который проводился в 16 из 29 стран-членов НАТО, показывают, что только половина населения хорошо относится к Альянсу.

Наиболее высокий показатель поддержки НАТО зафиксирован в Польше (82%), Литве (77%). К слову, в США лишь 52% жителей положительно отзываются о блоке. Самый низкий уровень одобрения Альянса наблюдается в Турции – около 55% жителей этой страны не поддерживают НАТО. В Греции также больше половины населения (51%) не одобряют деятельность блока.

В этих показателях нет ничего удивительного. В том виде, в каком НАТО существует сегодня, блок давно перестал удовлетворять потребности и интересы государств Западной Европы в безопасности и обороне.

Сегодня Альянс является лишь инструментом сохранения американского военного присутствия на континенте. Не случайно некоторые европейские лидеры выступают с предложением о создании европейской армии.

Американское руководство, в свою очередь, к идее создания общеевропейской армии относится очень настороженно. Ведь в случае ее появления исчезнет смысл существования НАТО, да и военное присутствие США в Европе станет менее оправданным. Поэтому все надежды Вашингтона сегодня связаны со странами Восточной Европы – Польшей, Румынией, Латвией, Литвой, Эстонией, а также с Норвегией и не входящей в альянс Швецией.

Именно в этих государствах наиболее высок градус антироссийских настроений, транслируемых властями и средствами массовой информации.

Есть и еще один нюанс. Европейцы все меньше жаждут защищать друг друга от России. Связано это с тем, что сегодня в НАТО включены весьма агрессивные в отношении РФ государства типа прибалтийских стран или Польши, а немцам и французам совершенно не хочется воевать за проамериканских провокаторов.

Кроме того, свою роль в отношении к Североатлантическому блоку играют и старые территориальные претензии ряда европейских стран. Например, известно позитивное отношение США и НАТО к современной Украине. Но в Венгрии действия Киева не вызывают ни малейшего одобрения. Целых 67% опрошенных венгров заявили, что Венгрия должна вернуть себе территории, которые некогда входили в ее состав. Речь идет о Закарпатье, где мадьяры составляют значительную часть населения. По мнению и властей Венгрии, и рядовых венгров, их соплеменники подвергаются дискриминации на Украине.

У немцев 30% опрошенных желают возвращения исторических земель, скорее всего – тех, что после войны были включены в состав Польши.

Разногласия в Европе весьма масштабны и они будут только расти. Слишком много у европейских стран претензий и друг к другу, и к Соединенным Штатам, и к руководству ЕС, а значит, возможность возникновения конфликтов как никогда велика.


Владимир Вуячич

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