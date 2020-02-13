NASA начало создавать систему связи с экспедициями на Луну и Марс

Инженеры космического агентства начали собирать 34-метровую антенну, которая позволит улавливать сигналы из далекого космоса

ТАСС, 12 февраля. Специалисты NASA начали постройку новой 34-метровой радиотарелки в калифорнийской части пустыни Мохаве. Она должна стать одним из основных средств связи с будущими экспедициями на Луну и Марс. Об этом пишет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) на своем сайте.

"Антенны сети дальней космической связи NASA - наша главная "телефонная линия", которая связывает Землю и межзвездные миссии "Вояджер", а также все марсианские миссии и аппарат New Horizons за орбитой Плутона. Чем больше мы изучаем Солнечную систему, тем больше антенн нам нужно для того, чтобы общаться со всеми этими аппаратами", - прокомментировал начало строительства заместитель директора JPL Ларри Джеймс.

Сеть дальней космической связи NASA (DSN) объединяет в себе несколько десятков мощных радиотарелок, которые вырабатывают мощные импульсы радиоволн и улавливать очень слабые космические сигналы. Она состоит из трех отдельных комплексов, которые расположены на территории обсерватории Голдстоун на юге Калифорнии, а также ее аналогов в окрестностях Мадрида (Испания) и Канберры (Австралия).

Эти антенны расположены таким образом, что специалисты NASA могут круглосуточно поддерживать связь со всеми аппаратами и пилотируемыми миссиями, которые США или другие страны отправляют в дальний космос. Каждый комплекс оснащен тремя или четырьмя 34-метровыми антеннами, а также несколькими менее крупными приемниками и излучателями.

Межпланетная связь

В начале 2010 годов руководство NASA решило расширить DSN, так как существующих антенн не хватало для того, чтобы поддерживать постоянную связь с тремя десятками аппаратов в дальнем космосе.

В общей сложности специалисты NASA планировали установить еще шесть 34-метровых антенн, по две в каждом комплексе. Часть из них уже была введена в строй в Испании и Австралии за последние четыре года, а другие продолжают строиться.

Сегодня, как сообщает пресс-служба JPL, инженеры NASA начали собирать новую антенну, которая будет установлена на территории обсерватории Голдстоун. Это первое обновление американской части DSN с 2003 года. По текущим планам аэрокосмического агентства, постройка новой антенны, получившей имя DSS-23, должна завершиться примерно через 2,5 года, к моменту отправки первых повторных экспедиций на Луну в рамках программы Artemis.

У этой антенны, как отметил Джеймс, будет уникальная черта, которая будет отличать ее от всех остальных радиотарелок DSN. На ней будет установлен специальный набор зеркал и оптических приборов, который позволит улавливать не только радиосигналы, но и импульсы лазерного излучения. Это позволит использовать DSS-23 для высокоскоростной передачи информации c Марса и Луны на Землю.

Первая проверка ее работы состоится во второй половине 2022 года, когда на орбиту будет выведен зонд Psyche, предназначенный для изучения астероида Психея. Он оснащен экспериментальной лазерной системой связи, при помощи которой он попытается связаться с DSS-23 и передать высококачественные изображения из космоса.