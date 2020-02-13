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Военно-промышленный курьер

«Ангару» благословили ветераны-военачальники

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Источник изображения: vpk-news.ru

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева посетила делегация Российского союза ветеранов и Клуба военачальников. Гости ознакомились с цехами, где ведется сборка ракет «Протон-М» и «Ангара», побывали в музее предприятия и осмотрели стройплощадку, где через два года откроется Национальный космический центр.

У ГКНПЦ, больше известного как «завод Хруничева», богатейшая история. Начинался он как автомобильное производство «Руссо-Балта» еще до революции, в 1920-е здесь делали по лицензии самолеты «Хейнкель», с 1927-го по 1951-й – серийные машины Туполева, Ильюшина, Петлякова. С 1951 по 1960 год на площадке в Филях работало ОКБ Мясищева, которое решением Хрущева было перепрофилировано в ракетное производство. Тогда к заводу пришла нынешняя слава одного из ведущих ракетостроительных предприятий, третьего в СССР после фирм Королева и Янгеля. 

Программу для видных гостей начали как раз в музее, показали макеты как существовавших ракет, космических станций и кораблей, так и тех, которые еще предстоит сделать. Потом повезли на место строительства Национального космического центра, необходимость возведения которого у ветеранов Вооруженных Сил сомнений не вызвала. 

Самое интересное началось в цехах. Вначале всех одели в белые халаты – иначе нельзя – и показали, как собираются последние тяжелые носители «Протон-М», конец программы запусков которых уже предопределен. Там же гости увидели и многострадальный МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль) «Наука», который начали создавать как наземный аналог первого российского модуля МКС еще в 1995 году, а в 2000-е решили отправить на орбиту. Как рассказал генеральный директор Центра имени Михаила Хруничева Алексей Варочко, сейчас модуль проходит заключительные испытания, а 19 марта он должен быть отправлен на космодром.

Осмотрели гости и цех разгонных блоков, головных обтекателей, ракет-носителей «Ангара». Первый запуск этой ракеты в тяжелом варианте «Ангара-А5» состоялся в 2014 году, второй ожидается во втором или третьем квартале текущего года. Ступени именно этой ракеты гости увидели в цеху.

Алексей ПЕСКОВ, специальный корреспондент «ВПК»

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Ил
Туполев
ЭМЗ Мясищева
Проекты
МКС
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