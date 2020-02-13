"Ростех" разработал систему охраны промышленных объектов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал интеллектуальную систему мониторинга с мультиспектральными оптическими сенсорами для охраны промышленных и других объектов, говорится в сообщении "Ростеха".

Разработка была представлена на специализированной выставке для федеральных служб и коммерческих компаний.

"Система с технологиями искусственного интеллекта способна в автоматическом режиме обнаруживать, распознавать и сопровождать одновременно не менее 30 объектов. В режиме реального времени она выполняет видеоаналитику и прогнозирование ситуаций, а также обеспечивает поддержку принятия решений для операторов и других должных лиц", - отмечается в сообщении.

Система состоит из активного радиолокатора, который обнаруживает подвижные объекты и передает команды на оптические сенсоры, следящие за передвижением цели в видимом и инфракрасном диапазонах. В состав системы также могут входить тепловизоры с температурной чувствительностью менее 50 мК, благодаря чему мониторинг может осуществляться в условиях полной темноты. Работы над проектом в составе "Ростеха" ведут предприятия "Росэлектроники" – концерн "Вега" и челябинский радиозавод "Полет".

"Эффективность новой разработки примерно в 15 раз выше, чем у традиционных систем видеонаблюдения: испытания показали, что 20 сенсоров могут заменить порядка 300 камер. Система может применяться для охраны аэропортов, промышленных предприятий, объектов энергетики, закрытых территорий. По требованию заказчика система может быть интегрирована с любыми действующими на объектах информационными подсистемами и программным обеспечением. Прототип системы успешно прошел тестирование в специальной зоне аэропорта им. Игоря Курчатова в Челябинске", – рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.