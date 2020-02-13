Войти
РИА Новости

"Ростех" разработал систему охраны промышленных объектов

472
0
0
Стенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал интеллектуальную систему мониторинга с мультиспектральными оптическими сенсорами для охраны промышленных и других объектов, говорится в сообщении "Ростеха".

Разработка была представлена на специализированной выставке для федеральных служб и коммерческих компаний.

"Система с технологиями искусственного интеллекта способна в автоматическом режиме обнаруживать, распознавать и сопровождать одновременно не менее 30 объектов. В режиме реального времени она выполняет видеоаналитику и прогнозирование ситуаций, а также обеспечивает поддержку принятия решений для операторов и других должных лиц", - отмечается в сообщении.

Система состоит из активного радиолокатора, который обнаруживает подвижные объекты и передает команды на оптические сенсоры, следящие за передвижением цели в видимом и инфракрасном диапазонах. В состав системы также могут входить тепловизоры с температурной чувствительностью менее 50 мК, благодаря чему мониторинг может осуществляться в условиях полной темноты. Работы над проектом в составе "Ростеха" ведут предприятия "Росэлектроники" – концерн "Вега" и челябинский радиозавод "Полет".

"Эффективность новой разработки примерно в 15 раз выше, чем у традиционных систем видеонаблюдения: испытания показали, что 20 сенсоров могут заменить порядка 300 камер. Система может применяться для охраны аэропортов, промышленных предприятий, объектов энергетики, закрытых территорий. По требованию заказчика система может быть интегрирована с любыми действующими на объектах информационными подсистемами и программным обеспечением. Прототип системы успешно прошел тестирование в специальной зоне аэропорта им. Игоря Курчатова в Челябинске", – рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Полет ЧРЗ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
AI
Похожие новости
26.11.2019
Интервью с генеральным директором АО "Челябинский радиозавод "Полёт" Александром Нестеровым
27.08.2019
"Росэлектроника" покажет на МАКС-2019 новейшие разработки для авиации и космоса
15.05.2019
"Премьер" воздушного океана и "Безопасный город"
01.04.2019
ВКС России получили шестой модернизированный самолет А-50У
05.12.2013
Информационная и кибербезопасность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков