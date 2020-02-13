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РИА Новости

Эксперт: США закрыли программу по гиперзвуковому оружию не из экономии

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Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III

ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал, чем, по его мнению, руководствовались американцы.

Американские ВВС закрыли одну из двух основных программ разработки гиперзвукового оружия, сообщает РИА Новости.

Закрыт проект HCSW – "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие" (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что решение связано не с какими-либо техническими проблемами, а с бюджетными ограничениями.

Руководство ВВС решило направить все средства на развитие программы ARRW – "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (Air-Launched Rapid Response), которая подразумевает разработку системы с уникальным дизайном летательного аппарата. Первых результатов проекта ARRW ожидают к 2022 году.

Президент Дональд Трамп предложил конгрессу выделить в 2021 году 3,2 млрд долларов на создание прототипов гиперзвукового оружия.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал действия американской стороны.

"США, конечно, не из-за экономии закрыли эту программу. При их бюджете в 750 миллиардов долларов для них вопрос экономии – третьестепенный. Понятно, что они руководствовались соображениями "стоимость – эффективность". Гиперзвуковое оружие разрабатывается ими в разных вариантах: как боеголовки для межконтинентальных баллистических ракет и ракет морского базирования класса "воздух-поверхность", для ракет аэробаллистических и так далее. Они закрыли только одну из программ разработки гиперзвукового оружия, но оставили другие, которые, безусловно, будут развиваться", – сказал Алексей Подберезкин.

По его мнению, американцы не откажутся от разработки подобных программ.

"Поскольку гиперзвук – это одно из самых приоритетных направлений в развитии вооружений, и только Россия и США могут его достаточно успешно развивать. Можно сказать, что это одно из направлений, которое будет доминировать в будущем. Отказаться от него американцы никак не могут. А для публики и вероятного противника будут говорить, что какие-то направления сворачиваются", – считает военный эксперт.
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