Эксперт: США закрыли программу по гиперзвуковому оружию не из экономии

ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал, чем, по его мнению, руководствовались американцы.
Американские ВВС закрыли одну из двух основных программ разработки гиперзвукового оружия, сообщает РИА Новости.
Закрыт проект HCSW – "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие" (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что решение связано не с какими-либо техническими проблемами, а с бюджетными ограничениями.
Руководство ВВС решило направить все средства на развитие программы ARRW – "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (Air-Launched Rapid Response), которая подразумевает разработку системы с уникальным дизайном летательного аппарата. Первых результатов проекта ARRW ожидают к 2022 году.
Президент Дональд Трамп предложил конгрессу выделить в 2021 году 3,2 млрд долларов на создание прототипов гиперзвукового оружия.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал действия американской стороны.
По его мнению, американцы не откажутся от разработки подобных программ.