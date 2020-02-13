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Anadolu (Турция): министр Акар призвал НАТО оказать конкретную поддержку в Идлибе

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Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © AP Photo, Turkish Defence Ministry via AP

Министр обороны Турции ждет, что НАТО предпримет конкретные шаги для прекращения кровопролития в Идлибе. В то же время Акар подчеркнул, что Анкара не собирается идти на уступки, а на атаки сил Асада турецкая армия будет давать более мощный ответ. О планах Турции в Сирии — в статье «Анадолу».

Министр национальной обороны Турции Акар заявил, что НАТО, Европа и весь мир должны оказать серьезную, конкретную поддержку с тем, чтобы положить конец атакам режима Асада в Идлибе.

Министр национальной обороны Хулуси Акар (Hulusi Akar) в интервью информагентству "Ассошиэйтед пресс" сделал заявления о событиях в Идлибе.

Акар сообщил, что военным было приказано в случае, если режим Асада начнет какие-либо действия против наблюдательных или военных постов, дать ему еще более мощный ответ. "Если что-то случится, будет ответ, - отметил Акар. - Мы неоднократно говорили, что не будем отводить наш персонал и наших военнослужащих оттуда (с наблюдательных постов в Идлибе). Они продолжат выполнение своих задач".

Подчеркнув, что Турция не покинет ни один из 12 наблюдательных пунктов, созданных в Идлибе, Акар предупредил, что турецкие военные будут действовать в соответствии с приказом - давать мощный ответ на нападения на военные посты со стороны сирийского режима.

По словам Акара, Турция пытается убедить Россию использовать свое влияние на режим Асада с тем, чтобы силы режима отошли за границы, установленные в соглашении о прекращении огня, по которому ранее была достигнута договоренность, и покинули стратегически важную трассу (М5). "Мы потребовали немедленного отвода сил режима с трассы М5 и продолжим требовать это", - сказал министр.

"Цель Турции - обеспечить возвращение людей в свои дома"

"Мы добиваемся (от России) немедленного пресечения атак режима, полного прекращения огня, а в результате этого обеспечения возвращения людей в свои дома, на свои земли", - отметил Акар. Министр подчеркнул, что целью Турции в Идлибе является поддержка выполнения соглашения о прекращении огня, достигнутого в 2018 году (сочинского меморандума), и предотвращение очередной волны миграции.

Перед вылетом из Анкары в Брюссель для участия в заседании министров обороны НАТО Акар также ответил на вопрос о том, каковы ожидания Турции от этой встречи.

Министр отметил, что Турция ждет от союзников, что они предпримут "конкретные" шаги с целью остановить агрессию режима Асада в Идлибе, которая повлечет за собой новую волну беженцев, угрожающую Европе и территориям за ее пределами.

Акар предупредил, что сложившаяся гуманитарная ситуация в Идлибе может способствовать росту радикализации местного населения: "Страны НАТО, НАТО в целом, Европа и весь мир должны внимательнее присмотреться к этому вопросу (атакам режима Асада в Идлибе) и оказать серьезную, конкретную поддержку. Потерявшие свои дома и семьи люди от безысходности готовы на все, и это, в свою очередь, усиливает позиции радикалов, так или иначе открывает путь к радикализации".


Мухаммет Назым Ташчи (Muhammet Nazım Taşcı), Зехра Улуджак (Zehra Ulucak), Бюшра Сельви Огютджен (Büşra Selvi Öğütcen)

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