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РИА Новости

Эстония спрогнозировала возможность военного нападения России

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Таллин
Таллин.
Источник изображения: © Фото : Pixabay/jackmac34

МОСКВА, 12 февраля/ Радио Sputnik. Эстонская разведка оценила возможность военного нападения России, согласно докладу, возможность такого развития событий остается незначительной, сообщает РИА Новости.

В среду в ежегоднике департамента внешней разведки был опубликован доклад, согласно которому Эстонии в плане безопасности следует больше обращать внимание на Китай, а не на РФ. Тем не менее, в документе отмечается, что главной угрозой для Эстонии по-прежнему является Россия.

"Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии", – говорится в докладе.

В документе уделяется внимание внешнеполитической активности Китая.

"Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2019 году выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность", – отмечается в докладе.

Авторы документа добавляют, что Китай намерен изменить мировой порядок в своих интересах.

Ранее радио Sputnik сообщило, что спикер парламента Эстонии вновь "реанимировал" Тартуский договор с РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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