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РИА Новости

Заседание группы БРИКС по борьбе с терроризмом пройдет в апреле

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Владимир Тарабрин
Владимир Тарабрин.
Источник изображения: Министерство иностранных дел Российской Федерации

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору продет в России в апреле, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Он отметил, что сотрудничество России по антитеррористическому направлению в большей степени развито со странами СНГ, государствами-членами ОДКБ, с которыми у Москвы есть разветвлённая система двустороннего сотрудничества по антитеррору, а также с БРИКС.

"Кстати, в рамках БРИКС под российским председательством состоится заседание рабочей группы, мы намерены провести его в апреле, где состоится обстоятельный обмен мнениями по самому широкому кругу антитеррористического взаимодействия", - сказал Тарабрин.

Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.

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