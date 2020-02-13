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РИА Новости

Захарова ответила на обвинения в кибератаках на страны НАТО

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления постпреда США при НАТО о том, что якобы каждая страна альянса подверглась кибератакам России и Китая, требуют документального подтверждения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что каждая страна НАТО подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая,

"Вот эти заявления относительного того, что страны подвергались атакам со стороны России, они просто требуют фактического подтверждения, подтверждения документального", - сказала Захарова на брифинге.

Как отметила Захарова, тысячи атак осуществляются на информационные ресурсы МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. Он также сообщал, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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