Войти
Военное обозрение

MRAP Oshkosh ВС США после перестрелки с участием сирийцев застряли в грязи

553
0
0

Источник изображения: SANA

Появились некоторые подробности инцидента с американским военным патрулём на северо-востоке Сирии. Речь идёт о ситуации, когда колонна американских военных на бронетехнике была заблокирована в районе населённого пункта Хирбет-Амо (провинция Хасеке).

По предварительным сообщениям, продвижение американской колонны было заблокировано местными жителями, в результате чего возникла перепалка, переросшая в трагическую ситуацию. В сообщениях, приходящих с северо-востока САР, один из местных жителей сделал выстрелы в направлении американских военнослужащих. В ответ американский морпех открыл огонь, в результате чего погиб сирийский подросток. По сообщениям из САР, погибшему было 14 (по другим данным – 15) лет.

К месту происшествия прибыли представители российской военной полиции.

Обострение, приведшее к перестрелке, привело к тому, что американцы решили развернуть свои бронемашины, которые к тому моменту оказались заблокированы российскими броневиками. Отмечается, что именно ВС РФ и не позволили колонне США двигаться дальше.

Но некоторых из MRAP "Ошкош" армии США банально застряли в грязи - увязли в рыхлом грунте.

В итоге американцам пришлось вытаскивать MRAP и «сажать» на жёсткую сцепку. В сети уже отреагировали на это, отметив, что современная американская бронетехника боится грязи и может передвигаться исключительно по ровной и твёрдой поверхности.

Несколько видео с места событий:

"Беседа" с местными жителями:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Oshkosh
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.01.2020
"Задержали русского генерала": США описали инцидент в Сирии
24.01.2020
США играют на нервах российских патрулей
17.01.2020
«Российские военные в шапках-ушанках, американцы в шлемах и с оружием»: в сети комментируют фото из Сирии
30.12.2019
Обзор событий в войсках и флотах за неделю
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков