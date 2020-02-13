MRAP Oshkosh ВС США после перестрелки с участием сирийцев застряли в грязи

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Появились некоторые подробности инцидента с американским военным патрулём на северо-востоке Сирии. Речь идёт о ситуации, когда колонна американских военных на бронетехнике была заблокирована в районе населённого пункта Хирбет-Амо (провинция Хасеке).

По предварительным сообщениям, продвижение американской колонны было заблокировано местными жителями, в результате чего возникла перепалка, переросшая в трагическую ситуацию. В сообщениях, приходящих с северо-востока САР, один из местных жителей сделал выстрелы в направлении американских военнослужащих. В ответ американский морпех открыл огонь, в результате чего погиб сирийский подросток. По сообщениям из САР, погибшему было 14 (по другим данным – 15) лет.

К месту происшествия прибыли представители российской военной полиции.

Обострение, приведшее к перестрелке, привело к тому, что американцы решили развернуть свои бронемашины, которые к тому моменту оказались заблокированы российскими броневиками. Отмечается, что именно ВС РФ и не позволили колонне США двигаться дальше.

Но некоторых из MRAP "Ошкош" армии США банально застряли в грязи - увязли в рыхлом грунте.

В итоге американцам пришлось вытаскивать MRAP и «сажать» на жёсткую сцепку. В сети уже отреагировали на это, отметив, что современная американская бронетехника боится грязи и может передвигаться исключительно по ровной и твёрдой поверхности.

Несколько видео с места событий:

"Беседа" с местными жителями: