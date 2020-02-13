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Российская газета

Охотники за кораблями: Ту-160 с "Кинжалами" назвали серьезной угрозой

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СМИ заинтересовались планами вооружить российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".


Military Watch называет эти авиационные ракеты самыми опасными в мире. В публикации отмечается, что пока не ясно, будет ли разработан специальный вариант "Кинжала", совместимый с пусковыми установками Ту-160, или предполагается создать новые пусковые установки для этих ракет. Но при этом упоминается, что компактный аналог авиационного ракетного комплекса "Кинжал" разрабатывается для истребителя Су-57.

В материале также говорится о том, что гиперзвуковая ракета "Кинжал", развивающая скорость до 10 Махов, может с высокой точность поражать военные объекты и корабли на расстоянии около 2 000 км. Причем скорость и высокая маневренность ракет делает крайне затруднительным их перехват.

Military Watch особенно подчеркивает ценность этого оружия как "охотника за кораблями".

"В сочетании с Ту-160М2 "Кинжал" представляет угрозу для вражеских военных кораблей практически по всему миру", - отмечается в публикации.

Напомним, ранее появилась информация о том, что уже в 2020 году может быть проработан проект, предусматривающий вооружение Ту-160 ракетами "Кинжал".


Руслан Мельников

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
ПАК ФА
Ту-160
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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