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В США рассказали о преимуществе китайских радаров перед российскими

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Источник изображения: Фото: CDIC / Reuters

Западу стоит пристальнее обращать внимание на развитие китайских систем противовоздушной обороны, которые в перспективе обгонят по своим возможностям российские, пишет обозреватель Майкл Пек на страницах американского журнала The National Interest.

Автор приводит комментарий военного эксперта Джастина Бронка, который считает, что прогнозируемое преимущество Китая перед Россией в области радаров обусловлено развитой радиоэлектронной промышленностью и сильной экономикой.

В публикации также говорится, что в случае конфликта НАТО придется столкнуться с развитыми системами ПВО Китая или России, преодоление которых может занять долгое время.

В апреле 2019 года китайский портал Sina сообщил, что разрушенный ранее Израилем в Сирии радар JY-27 был успешно восстановлен, что позволяет сделать вывод о высокой ремонтопригодности произведенной в Китае техники.

В мае 2018 года Indian Defence Research Wing сообщил, что в январе того же года радар индийского истребителя Су-30МКИ обнаружил и отследил китайские истребители пятого поколения Chengdu J-20, совершавшие полет над Тибетом.

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Страны
Израиль
Индия
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Сирия
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Продукция
J-20
Су-30
Су-30МК
Проекты
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