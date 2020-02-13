Type-12 осваивает воздушный пуск

Япония расширяет возможности своего флота по защите территориальных вод. Вчера, 11 февраля, портал defence-blog.com сообщил о том, что японские ВМС начали испытания ракеты Type 12 воздушного базирования.

В ходе тестирования противолодочный патрульный самолёт Kawasaki P-1 совершил полёт с четырьмя ракетами Type 12 воздушного базирования (или их макетами). При этом потенциально P-1 сможет нести до восьми ракет. Япония приступила к разработке новой версии ракеты Type 12 в связи с участившимися вторжениями китайских кораблей в её внутренние воды.

Самолёт Kawasaki P-1 с ракетами Type-12 Источник изображения: defence-blog.com

По неофициальной информации, противокорабельная ракета Type-12 воздушного базирования сможет поражать цели на расстоянии свыше 300 км. Она оснащается инерциальной головкой наведения, совмещённой с GPS, а также системами распознавания ландшафта и целей.