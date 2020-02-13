Столтенберг о новых ракетах России: «НАТО уже начала реагировать» (VG, Норвегия)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО уже принимает меры в ответ на разработку Россией новых ракет. Силы альянса уже расширили присутствие в некоторых районах, сообщил Столтенберг. Его встревожил доклад об угрозах, согласно которому Россия может нанести быстрый удар по Норвегии.

Глава НАТО Йенс Столтенберг говорит, что НАТО должна принимать меры в ответ на разработку Россией новых ракет, но по-прежнему считает, что ядерное оружие не стоит размещать на европейской земле.

"Важно понять, что новые ракеты - лишь один из элементов более общей схемы, по которой уже много лет действует Россия, вкладывая большие средства в современную военную индустрию. НАТО уже начала принимать ответные меры: мы увеличили присутствие в некоторых районах как на суше, так и в воздухе и развиваем современные технологии, в том числе в области противоракетной обороны", - говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он высказался через день после того, как норвежская разведка опубликовала доклад, посвященный оценке угроз. Одно из новых вооружений России - ракета, которая, по словам главы разведки генерал-лейтенанта Мортена Хага Лунде (Morten Haga Lunde), может поразить Норвегию всего через 40 минут после принятия решения об атаке.

"Мы считаем, что в ответ на это лучше всего усилить контроль над оружием и попытаться избежать гонки вооружений. Она опасна и очень затратна. Но пока Россия не уважает существующие соглашения вроде Договора о ракетах средней и меньшей дальности, конечно, мы тоже не можем их придерживаться. Ведь соглашение, которое соблюдается лишь одной стороной, не обеспечивает безопасности, - сказал Столтенберг на пресс-конференции и добавил: - Последнее, что я хочу сказать, это то, что мы не будем давать зеркальный ответ на действия России. У нас нет намерения размещать ядерные ракеты на европейской земле, но мы должны соотнести нашу оборону с ситуацией, когда ДРСМД не работает, а Россия создает новые ракеты".

В среду и четверг министры обороны стран НАТО встречаются в Брюсселе. В преддверии мероприятия Столтенберг провел пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО.

В начале встречи Столтенберг говорил о ситуации на Ближнем Востоке.

"Насилие и нестабильность в Судане принесли много страданий и способствовали миграционному кризису и терроризму", - сказал Столтенберг.

"НАТО делает успехи в борьбе против ИГИЛ*, которая потеряла контроль над территориями, но мы можем сделать больше", - подчеркнул генеральный секретарь и добавил, что НАТО уважает суверенитет Ирака.

"Наш лучший инструмент в борьбе с терроризмом - это организация обучения местных войск, - сказал Столтенберг, прежде чем перейти к ситуации в Афганистане. - Мы поддерживаем попытки США положить конец конфликту в Афганистане. Талибы** должны понять, что не могут выиграть на этом поле боя и должны пойти на мир в Афганистане".

Столтенберг о встрече НАТО

Несколько журналистов задали Столтенбергу вопрос о ситуации в Афганистане и последнем террористическом акте, устроенном утром во вторник смертником и унесшим жизни как минимум пяти человек.

"Я осуждаю утренний теракт в Кабуле. Он демонстрирует последствия насилия для невинных мирных граждан и необходимость найти мирное решение конфликта в стране, - сказал Столтенберг. - Поэтому мы оказываем поддержку афганским войскам. Лучшее, что может сделать НАТО для достижения мира, - это поддерживать и обучать афганские войска, поэтому мы и сигнализируем талибам, что они не победят. Мы должны уменьшать масштабы насилия и помочь наладить диалог".

Также на пресс-конференции обсуждался статус Украины в смысле ее потенциального альянса с НАТО.

"Мы будем встречаться с украинским министром обороны и разговаривать о том, как важно продолжать реформы. Но также мы продемонстрируем практическую и политическую поддержку Украине, чтобы помочь ей найти мирное решение конфликта. Все члены НАТО желают мирного решения и обязаны поддерживать Украину".

*террористическая организация, запрещена в РФ

**члены Талибана - террористической организации, запрещенной в РФ

Альф Бьярне Йонсен (Alf Bjarne Johnsen), Уле Лёккевик (Ole Løkkevik)