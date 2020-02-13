Первые истребители F-16 второй партии прибудут в Румынию в июне

ЦАМТО, 12 февраля. По информации источника Portugal News Online в Минобороны Португалии, пять истребителей F-16, которые планируется продать ВВС Румынии, будут восстановлены и модернизированы на авиабазе "Монте-Реал".

Об этом стало известно по итогам посещения авиабазы министром обороны Португалии Жоао Гомешем Кравиньо и министром обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке.

Ранее сообщалось, что истребители будут модернизированы компанией OGMA – Industria Aeronautica de Portugal SA, однако позднее в эти планы были внесены изменения.

По заявлению португальского министра, благодаря реализуемому проекту ВС Португалии не только продают самолеты, но и налаживают тесное сотрудничества с румынскими ВВС, пилотами и всей группой технического обслуживания.

Как объявил министр, первый самолет будет передан ВВС Румынии в июне, еще два – в октябре, а последний – в начале 2021 года.

Соглашение стоимостью 130 млн. евро, помимо продажи истребителей F-16, включает их модификацию согласно требованиям ВС Румынии, подготовку личного состава и обслуживание техники.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МО Румынии после получения одобрения США подписало контракт на поставку 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти. Закупка F-16 производится в рамках замены устаревших МиГ-21.

В конце ноября 2019 года правительство Румынии одобрило законопроект о покупке пяти дополнительных истребителей F-16 и представило его на утверждение парламента. Законодательный орган рассмотрел документ в ускоренном режиме, что позволило сторонам в декабре 2019 года подписать контракт о продаже.

Согласно планам, ВВС Румынии получат 5 истребителей F-16 той же конфигурации M5.2R, что и 12 ранее поставленных. В перспективе Бухарест намерен модернизировать все 17 самолетов до стандарта M.6.X.