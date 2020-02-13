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Военное обозрение

ОАЭ завершили вывод войск из Йемена после пяти лет участия в военном конфликте

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Источник изображения: Emirates News Agency

Абу-Даби, 9 февраля 2020 г. (источник: Emirates News Agency). Спустя пять лет военного присутствия в Йемене, войска Объединенных Арабских Эмиратов вернулись домой, где в воскресенье в их честь был устроен национальный праздник. Решение о выводе войск было принято руководством ОАЭ после освобождения города Эль-Мукалла от боевиков Аль-Каиды и ИГИЛ.

Войска ОАЭ находились в Йемене с 2015 года в рамках антихуситской арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Целью коалиции была поддержка легитимной власти в Йемене и обеспечение стабильности в стране и регионе.

Источник изображения: Emirates News Agency

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что решение об окончательном выводе войск было принято после успешного завершения солдатами ОАЭ ряда освободительных и гуманитарных операций в Йемене. Последней из таких операций стало освобождение города Эль-Мукалла на юге страны, являющегося также важным международным морским портом. Город вернулся к жизни после затяжных боев объединенной армии Йемена и Эмиратов против террористов. Помимо освободительной операции, силами ОАЭ в регионе была восстановлена инфраструктура и оказана медицинская помощь населению.

Население Йемена выразило благодарность руководству ОАЭ за помощь в борьбе за освобождение йеменского народа. В официальной церемонии в честь вывода войск, прошедшей 9 февраля в Абу-Даби, принял участие премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Обращаясь к военным, он поблагодарил их за успешное участие в операции «Возрождение надежды». «Своим участием в военной операции в Йемене наши доблестные солдаты доказали всему миру, что Объединенные Арабские Эмираты способны поддерживать безопасность и стабильность в регионе», - подчеркнул он.

Источник изображения: Emirates News Agency

По данным Эмиратского Красного Полумесяца, объем помощи, предоставленной ОАЭ Йемену с апреля 2015 г. по февраль 2020 г., составил более 22 млрд. дирхамов (6 млрд. долларов США). Помощь включала в себя восстановление школ и больниц, обеспечение пострадавших регионов электроэнергией, восстановление аэропортов и морских портов, расширение дорог и строительство жилых домов, а также ряд гуманитарных проектов, направленных на помощь местному населению. В частности, 2,37 млрд. дирхамов (650 млн. долл. США) были потрачены на оказание медицинской помощи в регионе: закупку медикаментов, оборудования и машин скорой помощи, строительство мобильных клиник, восстановление больниц и вакцинацию местного населения от инфекционных заболеваний, в частности – на поддержку программы ВОЗ по борьбе с эпидемией холеры, распространившейся в Йемене в 2016-2018 гг. Общее количество получивших медицинскую помощь со стороны ОАЭ в Йемене за 5 лет составило 11,4 млн человек.

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Страны
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
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