Первая французская атомная «Барракуда» начала испытания

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Французская головная многоцелевая атомная подлодка "Сюффрен" нового проекта "Барракуда" начала испытания с погружением под воду. Первое статическое погружение прошло на верфи Naval Group в Шербуре (Нормандия). Об этом сообщает Naval News.

Процедура статического погружения позволяет проверить надежность герметизации субмарины, а также оценить ее остойчивость в подводном положении. После проверки на герметичность, субмарина до конца первого квартала отправится на морские испытания, которые продлятся несколько недель. На первом этапе, у побережья Шербура, подлодка продолжит отработку статических погружений субмарины без использования движителя. Затем "Сюффрен" совершит переход в окрестности Бреста, где выполнит глубоководные погружения.

На конец лета и начало осени запланированы испытания систем вооружения у побережья Тулона.

Подлодка, получившая название "Сюффрен" - в честь французского адмирала Сюффрена де Сен-Тропеза, - строилась более 10 лет. Ее заложили в декабре 2007 года, спустили на воду 12 июля 2019 года, передачу заказчику планируют на конец этог года.

Проект "Барракуда" является одним из крупнейших оборонных проектов Франции, об этом говорит даже то, что на церемонии ее "спуска на воду" присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны страны Флоранс Парли.

Проект по строительству шести атомных субмарин нового поколения стартовал еще в 1998 году и изначально оценивался в 7,9 млрд евро. Но затраты в итоге перевалили за девять миллиардов. Из-за технических сложностей проект еще и задержался на три года.

Субмарины этой серии должны заменить в ВМС Франции устаревающие подлодки типа Rubis, построенные в период с 1976 по 1993 год.

Водоизмещение субмарины - порядка 5300 т, длина — 99 м, ресурс службы ядерного реактора достигает 10 лет. Субмарины будут вооружаться крылатыми ракетами Scalp Naval и Exocet, а также тяжёлыми торпедами Black Shark.