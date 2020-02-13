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Деловая газета "Взгляд"

Столтенберг призвал разработать меры по контролю над вооружениями нового поколения

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: militarynews.ru

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией, для этого нужно работать над новыми мерами по контролю над вооружениями, которые будут действовать против ракет нового поколения, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что это план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

В декабре в Кремле заявили, что НАТО проводит политику сдерживания и экспансии в отношении России. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что "Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов".

Перед этим Столтенберг заявил, что суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
NATO
РСМД
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