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ТАСС

В Центре Хруничева сообщили, что изготовят семь ракет "Протон" для коммерческих заказчиков

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Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что эксплуатация этих носителей завершится в 2025 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский Центр им. М. В. Хруничева начал изготовление семи ракет-носителей "Протон", которые планируется использовать для коммерческих пусков. Об этом сообщил в среду гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"В заделе остается семь машин, которые мы делаем в интересах коммерческих пусков", - сказал Варочко членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их посещения предприятия.

В сентябре 2019 года он сообщил о планах изготовить семь таких ракет в 2020-2021 годах, не уточнив, шла ли речь о государственных или коммерческих контрактах.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года. Эксплуатация этих носителей, по словам главы госкорпорации, завершится в 2025 году. Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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