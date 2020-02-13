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ТАСС

Первый коммерческий запуск ракеты "Ангара" перенесли на конец 2021 года

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Центре Хруничева сообщили, что направили письмо в Минобороны для согласования посещения южнокорейской стороной космодрома Плесецк

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли KOMPSAT-6 на ракете-носителе "Ангара-1.2" перенесен с 2020 года на конец 2021 года из-за неготовности полезной нагрузки космического аппарата. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Ангара") Алексей Варочко.

"С южнокорейским запуском на сегодняшний день изготовление машины "Ангара-1.2" идет полным ходом, она находится в деталях, в узлах, под 2021 год готовность машины будет", - сказал Варочко.

Он добавил, что сейчас Центр направил письма в Минобороны РФ для согласования посещения южнокорейской стороной космодрома Плесецк для проведения необходимых работ, ознакомления с инфраструктурой. "Нагрузка у них не готова, поэтому пуск они перенесли на конец 2021 года", - уточнил Варочко.

По его словам, это будет первая серийная ракета, изготовленная в рамках коммерческого контракта. "Мы работаем по вопросу продвижения "Ангары" на рынок. Мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины для поставки на рынок", - отметил он.

Ранее журнал "Русский космос" сообщал, что запуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2", которая должна вывести на орбиту южнокорейский спутник KOMPSAT-6, перенесен на более поздний срок из-за неготовности полезной нагрузки. Изначально ее старт с космодрома Плесецк был запланирован на 2020 год.

О спутнике

Спутник KOMPSAT-6 (Korea Multi-Purpose Satellite - 6) южнокорейской разработки - пятый по счету многоцелевой орбитальный космический аппарат, созданный для мониторинга поверхности Земли с целью своевременного обнаружения стихийных бедствий, а также сбора информации для предотвращения и ликвидации их разрушительных последствий. Контракт на его запуск был подписан между компанией International Launch Services и Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) в 2016 году.

Запуск предыдущего спутника Республики Корея KOMPSAT-5 (Arirang-5) был осуществлен в 2013 году при помощи российско-украинской ракеты-носителя "Днепр".

На данный момент единственный пуск легкой "Ангары-1.2ПП" был осуществлен в июле 2014 года с космодрома Плесецк.

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