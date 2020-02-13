В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией. Об этом в ходе встречи министров обороны стран — участниц альянса заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

По его словам, для этого необходимо «разрабатывать новые меры контроля над вооружениями» в отношении ракет нового поколения, говорится в сообщении на странице Столтенберга в Twitter. Таков план действий альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Накануне Столтенберг заявил, что разрушение ДРСМД продемонстрировало силу НАТО, так как все страны альянса смогли договориться о возложении вины за это на Россию.

Договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля 2019 года Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.