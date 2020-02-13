Уничтожение беспилотников израильским «Куполом» попало на видео

Rafael Advanced Defense Systems Ltd / YouTube

Израильская компания Rafael выложила на YouTube ролик, в котором показано применение мобильной системы Drone Dome против небольших летательных беспилотников.

В двухминутном ролике показано, как Drone Dome, установленная в задней части Land Rover, уничтожает несколько небольших дронов, для чего используется лазерная пушка или радиочастотный глушитель.

В ноябре 2019 года в секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir («Тамир») израильской системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).