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Уничтожение беспилотников израильским «Куполом» попало на видео

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Rafael Advanced Defense Systems Ltd / YouTube

Израильская компания Rafael выложила на YouTube ролик, в котором показано применение мобильной системы Drone Dome против небольших летательных беспилотников.

В двухминутном ролике показано, как Drone Dome, установленная в задней части Land Rover, уничтожает несколько небольших дронов, для чего используется лазерная пушка или радиочастотный глушитель.

В ноябре 2019 года в секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir («Тамир») израильской системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
Проекты
БПЛА
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