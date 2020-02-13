Ракетный зонтик для Нью-Дели

Столицу Индии планируют зашитить дополнительным уровнем ПВО. Вчера, 11 февраля, портал indiatimes.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Индии на ракетные системы NASAMS.

Потенциальная сделка оценивается в $1,86 млрд. National Advanced Surface to Air Missile System-II (NASAMS-II) должны стать так называемым нижним уровнем комплексной системы ПВО над Нью-Дели. Её средний уровень составит израильский Barak-8, а верхний — российский С-400 «Триумф».

Система ПВО NASAMS Источник изображения: raytheon.com

Точные детали контракта сторонам ещё предстоит обсудить. При этом ранее запрос включал в себя 5 РЛС AN/MPQ-64FI Sentinel, 118 управляемых ракет AIM-120C‑7/C‑8 AMRAАM, 134 управляемых ракеты FIM-92 Stinger, станции управления и оптико-электронное оборудование и другое оборудование для базирования на колёсных шасси.

Система ПВО NASAMS состоит из установок с шестью ракетными контейнерами каждая (монтируются на различную технику или поставляются в виде буксируемых прицепов), а также радаров и пунктов управления. NASAMS способна поражать различные воздушные цели, в том числе, высокоманёвренные (истребители, крылатые ракеты и т.д.). Ракеты могут сбивать цели на высоте от 30 м до 16 км и на расстоянии от 2,5 до 40 км.