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Апостроф (Украина): Украина имеет одну из самых мощных армий в Европе и фактически готова вступать в НАТО

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Репетиция парада ко Дню независимости Украины в Киеве
Репетиция парада ко Дню независимости Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Украинская армия является одной из самых мощных в Европе. В то время как в ЕС фактически ни одна армия не готова к боевым действиям, украинская армия воюет против российской, голословно утверждает автор в духе украинской пропаганды. Но именно факт противостоянии России якобы не позволяет Украине вступить в НАТО, подчеркивается в статье.

Что принесет нашей стране присоединение к Программе расширенных возможностей альянса

На портале правительства Украины появилось заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы. В ней он призвал НАТО официально приступить к рассмотрению заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей Альянса (Enhance Opportunity Program - EOP). Кулеба акцентировал внимание на том, что эта Программа важна для получения разведывательной информации в кризисных случаях, например, в ситуации, которая возникла в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране.

Программа имеет такое же значение, что и План действия по членству в НАТО (ПДЧ), но лишена политической составляющей. Присоединение Украины к ней может произойти в ближайшее время. Это поможет Киеву развивать армию в соответствии со стандартами альянса, считает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Говоря объективно и честно, украинская армия является одной из самых мощных в Европе. В ЕС фактически ни одна армия не готова к боевым действиям, возможно, кроме французской, которая постоянно участвует в операциях в своих бывших колониях, а также армий Польши, Италии и Великобритании. Все остальные не готовы. А украинская армия воюет.

Я бы также не идеализировал оснащение и качество военной техники армий Европы, поскольку они остались со времен холодной войны. Например, Германия в течение 30 лет после развала Советского Союза вообще не обращала внимания на оборону. Фактически такая же ситуация сложилась во всех европейских странах. На рубеже 2009-2011 годов бюджетное финансирование на оборону там ежегодно уменьшалось на 40-50%. Возобновление финансирования состоялось лишь в 2014 году.

Украина уже сейчас фактически готова вступать в НАТО. Альянс - это военно-политическая организация, созданная для организации совместной обороны ее членов. Украина готова к выполнению этой функции. Нужно еще поработать над параметрами совместимости стандартов и штабов. Однако Программа расширенных возможностей, о которой заявил Кулеба, как раз и направлена на решение практических вопросов для того, чтобы Украина уже на практическом уровне была готова к совместным операциям с союзниками.

Программа расширенных возможностей - это фактически Membership Action Plan, то есть, План действий по членству в НАТО, но без объявления политического решения. Но сейчас и не время для политических заявлений. Из-за войны с Россией, именно внутри альянса существуют противники того, чтобы демонстрировать Украине какую-либо перспективу, не говоря уже о начале практической процедуры вступления в НАТО.

Недавно украинский Генштаб опубликовал свое видение реформы украинской армии на 2020-2030 годы. Там описано, как будут меняться штабы, как будет создаваться оперативное командование и происходить подготовка. Соответственно, все будет меняться в соответствии со стандартами НАТО. В этом видении прописаны конкретные дела, в том числе то, что будет реализовываться в рамках ЕОР. Страны НАТО будут помогать руководству Украины выполнять запланированные изменения.

Я думаю, что решение о привлечении Украины к Программе расширенных возможностей сейчас фактически уже принято. Этот вопрос обсуждался еще накануне декабрьского саммита в Лондоне. Поэтому, я думаю, что присоединение к этой Программы состоится в ближайшее время, если будут решены вопросы с некоторыми соседями Украины, в том числе с Венгрией.

В апреле 2008 года в меморандуме Бухарестского саммита НАТО четко было написано, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Уже тогда Альянс был готов нас принять, но Путин убедил Францию и Германию в том, что это не выгодно. Президент Франции Эммануэль Макрон и сейчас пытается делать реверансы в сторону Москвы, но я думаю, что это проявление желания Франции занять лидирующее положение в области безопасности, оборонной и внешнеполитической сфере ЕС. Но это не противоречит желанию Парижа быть лидером по содействию приближению Украины к НАТО. Такие вот противоречивые точки зрения, но они укладываются в концепцию французской политики.

Одним из жизненно важных интересов Москвы это не допустить выхода Украины из-под контроля России. Поэтому Кремль будет предпринимать все возможные меры для того, чтобы мешать сближению Киева с НАТО в рамках ЕОР. Будут раздуваться споры между Украиной и странами НАТО, будут применяться спецслужбы, дипломатия, информационные операции. Могут вспомнить и напряженные отношения с Венгрией. Поэтому в интересах Украины улучшать отношения со всеми членами НАТО, поскольку все решения там принимаются консенсусом, а голоса США и условной Эстонии имеют одинаковый вес.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, специально для "Апострофа".


Михаил Самусь

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