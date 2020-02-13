Американские БТР Stryker остались без комплексов активной защиты

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Американские бронетранспортеры Stryker остались без активной защиты. Как сообщает Defence Blog, Пентагон отказался от всех трех вариантов предложенных КАЗ по итогам их испытаний.

Дирекция Минобороны США выпустила доклад по оперативным испытаниям и оценке всех комплексов активной защиты, применяемых на БТР Stryker. Как следует из документа, всего за 2018 - 2019 года были испытаны три системы активной защиты: американский КАЗ Iron Curtain, немецкий КАЗ StrikeShield от Rheinmetall и израильский КАЗ Trophy Light. Ни одна из систем по своим характеристикам не подошла для установки на бронетранспортеры.

Мы активно работаем, чтобы снабдить системами активной защиты бронетанковые платформы Abrams, Bradley и Stryker. Главной движущей силой здесь является постоянно растущая угроза применения противотанковых управляемых ракет, а также противотанковых гранатометов

- заявили в Пентагоне.

В апреле прошлого года Армия США просила отсрочку в один год для окончания испытаний систем активной защиты, но решение было принято раньше.

До этого сообщалось, что по итогам испытаний собственные системы активной защиты получили американский ОБТ "Абрамс" и БМП "Брэдли". На обе машины будут устанавливаться израильские КАЗ: Trophy и Iron Fist соответственно.

Армия США также разрабатывает свою собственную модульную систему активной защиты, больше похожую на паззл с открытой архитектурой, для которого поставщики оборудования смогут предлагать радары, оптические датчики и системы оптико-электронного подавления, а также различные схемы уничтожения атакующих зарядов.

Возможно, что БТР Stryker в будущем получат американскую систему активной защиты.