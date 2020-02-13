Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря

В конце 1980-х вооруженные силы СССР нередко сталкивались с провокациями американских коллег. Особенно отличился в этот период пресловутый шестой флот ВМС США, корабли которого регулярно проверяли на прочность советские границы. Но 12 февраля 1988 года два сторожевика Черноморского флота надолго отбили у американских моряков желание заходить в территориальные воды Советского Союза.

Об очередном турне судов ВМС США вблизи своей зоны контроля и вероятном нарушении ими границы командование Черноморского флота узнало заблаговременно. Это были крейсер "Йорктаун" (тип "Тикондерога") и эсминец "Кэрон" (тип "Спрюэнс").

В штабе разработали план действий по сопровождению американских кораблей и потенциальному противодействию им. Задачи возложили на экипажи сторожевых кораблей "Беззаветный" и "СКР-6". Командиру группы капитану 2 ранга Николаю Михееву было поручено сначала предупредить американцев о заходе в территориальные воды СССР, а при отсутствии реакции осуществить "навал" - это схожий с тараном маневр, когда судно по касательной задевает борт нарушителя, вынуждая его сменить курс.

До крайних мер, как и предполагали в командовании ЧФ, дошло. В ответ на предупреждение о входе в акваторию СССР американские командиры ответили, что ничего не нарушают и не изменят курс в соответствии с "нормами свободного прохода".

Целью "Беззаветного" с водоизмещением 3 тысячи тонн стал превосходящий его в три раза "Йорктаун" (водоизмещение 9,2 тысячи тонн). Маленькому "СКР-6" с водоизмещением всего 1,3 тысячи тонн достался "Кэрон" в 7,8 тысячи тонн. Перед капитанами сторожевиков стояла чрезвычайно опасная задача - крейсер и эсминец могли с легкостью их раздавить. Но экипажи американских кораблей не ожидали решительных действий от советских моряков и чувствовали свое преимущество. По воспоминаниям Николая Михеева, личный состав "Йорктауна" собрался на палубе - матросы и офицеры смеялись, показывали неприличные жесты, фотографировали и вели видеосъемку. Кадры с обстановкой на судне и момент навала, к слову, широко растиражированы в интернете.

Подойдя сначала на дистанцию 40 метров, а потом сократив ее до 10 метров, капитаны советских кораблей получили подтверждение приказа "действовать по плану операции". Первый навал "Беззаветного" пришелся под углом примерно 30 градусов по левому борту американского крейсера. При ударе якорь сторожевика разорвал обшивку борта "Йорктауна", у которого от трения загорелась краска. Веселившиеся еще несколько мгновений назад члены экипажа крейсера побежали с палуб в отсеки, командир бросился на мостик.

Командовавший "Беззаветным" Владимир Богдашин вывел судно из критического положения после столкновения и осуществил второй навал, ставший более мощным и результативным. Удар пришелся в район вертолетной площадки, где оказались срублены все леера. Сторожевик порвал обшивку борта надстройки, разломал командирский катер, затем сполз на корму, где повредил пусковую установку ракет "Гарпун". Два ее контейнера были разрушены, а у ракет оторвало головные части. Позже стало известно, что в районе погребов установок "Гарпун" и противолодочных ракет "Асрок" начался пожар.

Навал "СКР-6" на "Кэрон" не вызвал столь серьезных последствий. Эсминец сблизился с "Беззаветным", чтобы вместе с "Йорктауном" зажать его в клещи. В ответ на эти действия Николай Михеев приказал подготовить к запуску реактивные бомбометные установки РБУ-6000 глубинными бомбами в сторону обоих судов США. Заметив это, американские корабли отвернули, но на крейсере начали готовить к взлету пару вертолетов.

Доложив об этом на командный пункт, Николай Михеев сообщил оппонентам, что их вертолеты в случае взлета будут сбиты как нарушители воздушного пространства СССР. Предупреждение не подействовало, американцы заглушили свои машины лишь тогда, когда над ними зависли два Ми-24 с полным набором вооружений на боевой подвеске. Группа советских вертолетов как раз находилась неподалеку.

"Йорктауну" и "Кэрону" ничего не оставалось, как покинуть советские территориальные воды. Командование американской корабельной группы около суток вело переговоры со своим руководством, а на следующий день взяло курс на выход из Черного моря.

Это происшествие военные историки называли и "красным тараном", "и последним инцидентом холодной войны", и "днем, когда могла начаться Третья мировая". Но вне зависимости от наименования результат решительных действий советских моряков был очевиден - провокации со стороны ВМС США сошли на нет.

Не осталось и кораблей, участвовавших в том инциденте. В 1997 году "Беззаветный" был передан Украине и переименован в "Днепропетровск". В состав действующих кораблей он больше не вошел, а в 2005 году судно разобрали и отправили в Турцию. По пути сторожевик затонул.

"СКР-6" еще в 1990 году был исключен из состава ВМФ, в том же году его утилизировали.

Крейсер "Йорктаун" был списан в 2004 году. Он находится в зоне отстоя на базе технического обслуживания кораблей резерва ВМС США в Филадельфии.

Эсминец "Кэрон" выведен из строя в октябре 2001 года, а через несколько месяцев затонул в районе военно-морской базы в Пуэрто-Рико в ходе подрывных испытаний корпуса.

Тимур Алимов