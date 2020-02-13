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Российская газета

Новые ракеты России и Китая вывели из игры аэродромы НАТО

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Боевой авиации НАТО приходится менять тактику: из-за нового вооружения России и Китая авиабазы альянса оказались под угрозой.

- За последнее десятилетие эти страны вложили средства в создание баллистических и крылатых ракет, современных самолетов и гиперзвукового оружия, позволяющих проецировать силу за пределы своих границ. И я считаю, что в случае военного конфликта было бы рискованно сидеть неподвижно в определенных, известных противнику местах, - рассказал Stars and Stripes командующий Тихоокеанскими воздушными силами генерал Чарльз Браун.

Согласны с генералом и специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок - в их докладе за 2019 год ВВС США рекомендовано укреплять защиту своих авиабаз. "Если Китай и США вступят в войну, весьма вероятно нанесение ударов по американским авиабазам кинетическим и некинетическим оружием", - говорится в документе.

Пентагон разработал концепцию "гибкого боевого применения" - она предусматривает рассредоточение боевой авиации по аэродромам союзников, полевым "аэродромам подскока" или гражданским аэропортам в самых экзотических местах.

Во время учений Resilient Typhoon самолеты с крупнейшей на Тихом океане авиабазе ВВС США Андерсен разлетелись по аэропортам Микронезии, островов Гуам и Палау. На другой тренировке самолеты-заправщики с японской авиабазы Кадена перегнали на соседнюю базу морской пехоты Футенма. Помимо ухода из-под удара, ВВС отработали развертывание дополнительного пункта заправки.

- Правда, возникают проблемы с доставкой оборудования, необходимого для обслуживания самолетов на земле, - признал заместитель командующего Тихоокеанскими воздушными силами генерал-майор Брайан Киллоу. - У нас нет таких эффективных железнодорожных и автомобильных дорог, как в Европе. Приходится доставлять технику по воздуху или морем.

Решение проблемы военные видят в замене парка разномастных аэродромных машин на мобильный сервисный комплект, подходящий для всех типов самолетов - а заодно для выработки электроэнергии и ремонта взлетных полос. Авиатехники на азиатских авиабазах НАТО тестируют экзоскелеты, помогающие перемещать тяжести.


Антон Валагин

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