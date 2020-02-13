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Российская газета

Видео: беспилотник США атаковал свой БТР

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео аварии с участием американского разведывательного беспилотника и бронетранспортера. Летательный аппарат на полном ходу врезался прямо в открытую десантную аппарель боевой машины. Снятый камерой дрона 15-секундный ролик опубликован под заголовком "Парковщик 80 уровня".

Место, где было снято видео, неизвестно, но пустынная местность и попавшая в кадр техника помогают внести кое-какую ясность. Бронетранспортеры: тот, в который влетел беспилотник, и стоящий по соседству, - похожи на штатные БТР армии США Stryker, пишет The Drive. Американские военные развернули изрядное количество этих бронемашин на Ближнем Востоке - в первую очередь, на севере Сирии.

Спикировавшим на броневик беспилотником оказался Lockheed Desert Hawk III. Маленький, запускаемый с руки аппарат с электромотором используется американскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня. Несмотря на внешнюю простоту, конструкцию Desert Hawk разрабатывало знаменитое подразделение Skunk Works, где созданы высотные разведчики U-2 и SR-71. Пенопластовый корпус дрона при посадке разваливается на части, а затем может быть собран снова.

- Скорее всего, аппарат вышел из строя или получил неверные координаты, - предположило издание.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
Stryker
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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