Видео: беспилотник США атаковал свой БТР

Миллионы, говоришь, дрон стоит ? Щас мы это исправим... Парковщик 80 уровня pic.twitter.com/DYkMk09Lf5 — Денис Дионисов (@DenisDionisov) February 8, 2020

В Сети появилось видео аварии с участием американского разведывательного беспилотника и бронетранспортера. Летательный аппарат на полном ходу врезался прямо в открытую десантную аппарель боевой машины. Снятый камерой дрона 15-секундный ролик опубликован под заголовком "Парковщик 80 уровня".

Место, где было снято видео, неизвестно, но пустынная местность и попавшая в кадр техника помогают внести кое-какую ясность. Бронетранспортеры: тот, в который влетел беспилотник, и стоящий по соседству, - похожи на штатные БТР армии США Stryker, пишет The Drive. Американские военные развернули изрядное количество этих бронемашин на Ближнем Востоке - в первую очередь, на севере Сирии.

Спикировавшим на броневик беспилотником оказался Lockheed Desert Hawk III. Маленький, запускаемый с руки аппарат с электромотором используется американскими военными для разведки и корректировки артиллерийского огня. Несмотря на внешнюю простоту, конструкцию Desert Hawk разрабатывало знаменитое подразделение Skunk Works, где созданы высотные разведчики U-2 и SR-71. Пенопластовый корпус дрона при посадке разваливается на части, а затем может быть собран снова.

- Скорее всего, аппарат вышел из строя или получил неверные координаты, - предположило издание.

Антон Валагин