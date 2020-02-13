Войти
ТАСС

Вторую ракету "Ангара-А5" отправят на космодром Плесецк в марте-апреле

516
0
0
Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что количество летных испытаний ракеты снижено с десяти до шести

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" должна быть отправлена на космодром Плесецк (Архангельская область) в марте-апреле. Об этом сообщил в среду гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Ангара") Алексей Варочко.

"У нас стоит задача: март-апрель - машина ["Ангара-А5"] уйдет на космодром [Плесецк]", - рассказал Варочко членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их визита на предприятие.

По его словам, после этого железнодорожный состав с Плесецка вернется на омское предприятие "Полет", откуда заберет универсальные ракетные модули третьей "Ангары" и привезет их в Москву, в Центр Хруничева, где пройдут их финальные испытания и сборка ракеты.

Ранее представитель Научно-исследовательского института космических систем имени А. А. Максимова (филиал Центра им. М. В. Хруничева) Юрий Клименко сообщал, что количество летных испытаний ракеты "Ангара-А5" снижено с десяти до шести.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полёт НПП
Проекты
Плесецк
Похожие новости
07.11.2019
Ракета "Ангара-А5П" для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году
04.10.2019
Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год
24.06.2019
Центр Хруничева начнет в 2019 году изготавливать первую ступень для "Ангары" в Омске
25.01.2018
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
13.08.2014
Роскосмос отстранил от должности главу ЦЭНКИ Сергея Лазарева
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков