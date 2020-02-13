Войти
Известия.ru

Число погибших турецких военных в сирийском Идлибе выросло до 14

280
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число турецких военных, погибших в результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 февраля.

Эрдоган отметил, что Анкара собирается выдавить сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля, пишет «Газета.ру».

Кроме того, президент Турции отметил, что ради того, чтобы заставить Дамаск отступить, Анкара готова применять любую силу.

11 февраля боевики сирийской оппозиции, поддерживаемые Анкарой, сбили вертолет армии САР. Это произошло после того, как 10 февраля армия официального Дамаска убила пять турецких солдат и ранила еще пятерых на северо-западе Сирии. В ответ Турция нанесла авиаудары по 115 целям сирийской армии.

В МИД России отмечали, что российские и турецкие военные пытались ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года, но террористы только усилили атаки.

Вместе с тем 7 февраля патрулирование Турции и России к востоку от Евфрата в Сирии было отложено из-за непогоды, то же самое произошло и 11 февраля.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
29.10.2019
The Hindu (Индия): Путин вышел на авансцену в Сирии
24.10.2019
Шойгу провел переговоры с главкомом СДС Абдо
21.06.2019
Оружие "гибридной войны": в США осознали опасность С-400
06.09.2018
Сотрудничество с Россией приобретает особую важность в условиях возможной операции по освобождению провинции Идлиб - Эрдоган
30.09.2013
Турция выбрала ракетную систему китайской компании, находящейся под санкциями США
14.12.2012
Позиция России в отношении сирийского кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков