Число погибших турецких военных в сирийском Идлибе выросло до 14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число турецких военных, погибших в результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 февраля.

Эрдоган отметил, что Анкара собирается выдавить сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля, пишет «Газета.ру».

Кроме того, президент Турции отметил, что ради того, чтобы заставить Дамаск отступить, Анкара готова применять любую силу.

11 февраля боевики сирийской оппозиции, поддерживаемые Анкарой, сбили вертолет армии САР. Это произошло после того, как 10 февраля армия официального Дамаска убила пять турецких солдат и ранила еще пятерых на северо-западе Сирии. В ответ Турция нанесла авиаудары по 115 целям сирийской армии.

В МИД России отмечали, что российские и турецкие военные пытались ввести режим тишины, согласно меморандуму о совместном патрулировании на севере Сирии от 22 октября 2019 года, но террористы только усилили атаки.

Вместе с тем 7 февраля патрулирование Турции и России к востоку от Евфрата в Сирии было отложено из-за непогоды, то же самое произошло и 11 февраля.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.