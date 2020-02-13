ВКС России и ВВС Сирии «прошлись» по позициям бандформирований в Идлибе

По данным высокопоставленного военного источника агентства «Sputnik Arabic», совместный воздушный рейд ВКС России и ВВС Сирии был осуществлён перед атакой, готовившейся боевиками исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам»)ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) в районе города Маарат ан-Нуман.

Источник в 25-й дивизии спецназначения ВС Сирии сообщил, что противник планировал крупную вылазку к западу от Маарат ан-Нумана, освобождённого правительственными войсками 28 января.

ХТШ и НФО сконцентрировали ударную группу в количестве около 80 боевиков (по всей видимости, речь идёт о подразделении «ингимаси», так называемом джихадистском спецназе) в районе населённого пункта Дейр-Сонбол. Боевики были разделены на 5 равных отрядов, каждому из которых ставилась задача выдвинуться к Маарат ан-Нуману по своему направлению.

В результате массированного авианалёта ВКС РФ и ВВС САР уничтожено не менее 60 боевиков, восемь единиц тяжёлой техники, включая турецкие бронемашины.