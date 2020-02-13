Тысячи единиц: Украина лишилась бронетехники в Донбассе

Подсчитаны потери украинской бронетехники в Донбассе

Украинская армия потеряла более 2,5 тыс. единиц бронетехники за первые два года боевых действий в Донбассе, сообщили в минобороны страны. По данным ведомства, наибольший урон для украинской армии отразился на боевых машинах пехоты. Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже более пяти лет. За это время в регионе погибли 13 тыс. человек.

За два года боевых действий в Донбассе - с 2014-го по 2016-й - украинская армия потеряла 2576 единиц бронетехники, причем 391 из них безвозвратно, сообщила информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику минобороны Украины.

По информации ведомства, больше всего потерь было среди боевых машин пехоты (БМП) - 1415 оказались повреждены, а 214 - уничтожены. Украинская армия также лишилась многих танков: 519 повреждены и 79 уничтожены. Кроме того, было повреждено и уничтожено 439 и 68 бронетранспортеров соответственно. Украинцы потеряли и другие виды бронированной техники.

Как сообщал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, за пять лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 13 тыс. человек.

Боевые действия на востоке Украины начались в 2014 году, когда часть региона захотела выйти из-под контроля Киева. Тогда украинские власти начали силовую операцию против провозгласивших свою независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение было принято местными властями после госпереворота в Киеве.

Наиболее ожесточенный период вооруженного конфликта пришелся как раз на 2014-2016 годы. Сегодня действующее украинское руководство на сегодняшний день нацелено на активное развитие своей военной инфраструктуры. Как сообщал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке - областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области. Оба военных объекта начали возводиться в «чистом поле», подчеркнул он. По его словам, уже в нынешнем году военное ведомство завершит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» на юге Украины в Николаевской области.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», - заявил генерал.

Несмотря на то что активность боевых действий сейчас существенно сократилась по сравнению с 2014 годом, вопрос об урегулировании конфликта по-прежнему остается открытым. Он обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, определяющих шаги по деэскалации напряженности. Тем временем, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются до сих пор.

Украина неоднократно обвиняла в причастности к боевым действиям Россию, но Москва опровергает все обвинения, называя их голословными.

Ключевые вопросы установления мира на востоке Украины решаются в рамках встреч «нормандской четверки» - России, Украины, Франции и Германии.

Очередные такие переговоры прошли 9 декабря 2019 года. Уже в текущем году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все же «нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств [по Донбассу], которые Украина должна выполнить». По словам Лаврова, при Зеленском были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, а также зафиксирована «формула Штайнмайера».

По этой причине для министра стало удивительным, что украинская делегация на встрече глав стран «нормандской четверки» не поддержала разведение сил и средств на всей линии соприкосновения в Донбассе.

В то же время из-за действий Киева, по мнению замминистра иностранных дел Андрея Руденко, под угрозой находится апрельская встреча лидеров «нормандской четверки». Он напомнил, что на прошедшей встрече такого формата в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом «формулы Штайнмайера» и согласовании правовых аспектов Донбасса.

Киев обязался выполнить свою часть договоренностей до следующей такой встречи, запланированной на апрель 2020 года.

При этом, как отметил Руденко, на данный момент состоялся только обмен удерживаемыми лицами, а остальные пункты «парижского пакета» еще не реализованы.

Он выразил мнение, что звучащие из Киева заявления и поведение Украины в контактной группе не оставляют надежды на изменение ситуации к апрелю, поэтому говорить о точных сроках проведения саммита пока не приходится.

Кристина Сизова