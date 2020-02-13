Воинские награды подтверждают заслуги и приносят материальную выгоду

Государственные награды российских военнослужащих, являющиеся высшей формой поощрения, могут стать не только символом их высокого профессионализма и отваги, но и способствовать повышению уровня благосостояния.

По информации СМИ, на банковские карты военных, получивших за свои заслуги в защите страны звания, ордена, медали и знаки отличия, будет нанесен специальный штрихкод, предоставляющий скидки в сетевых магазинах.

В пилотном проекте принимают участие Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». В дальнейшем этот список может расшириться, переговоры уже ведутся с магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Максимальную скидку получат обладатели звания Героя России, орденов «Святого Георгия» или «Заслуги перед Отечеством». По информации «Известий» со ссылкой на Министерство обороны РФ, им положена скидка в 20% в магазинах «Армия России» и 5% в сети «Военторг».

Следующую группу с соответствующей скидкой в 15% и 4% составят награжденные орденами «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги» и знаком отличия «Георгиевский крест».

Скидки в 10% и 3% соответственно предусматриваются для получивших ордена «Почета», «Дружбы», знак отличия «За безупречную службу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова», а также «За спасение погибавших».

Повышение социального статуса военных за счет предоставления особых преференций было одобрено министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. В 2019 году от его имени крупным ритейлерам было разослано письмо, в котором предлагалось предоставить льготы гражданам России, имеющим военные награды.

А слова хорошо известной песни могут вспомниться вновь: «На нем погоны золотые и яркий орден на груди…». Военнослужащие в советское время были привилегированной частью населения, обладающей качественным образованием и высокими зарплатами, а стремление безупречно выполнять свой долг поддерживалось социальными гарантиями.

Ирина Дронина