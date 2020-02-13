Капитан сравнил мощь флотов США, России и Китая

Военно-морские силы (ВМС) США лидируют в мире и по подводным многоцелевым ударным лодкам, и по надводному флоту, рассказал «Известиям» военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Однако Россия и Китай активно развивают свои ВМС, что вскоре положит конец гегемонии американского флота, продолжавшейся с 90-х годов прошлого века.

Так эксперт прокомментировал публикацию Пентагоном карты, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США.

Флот США

«У США не менее 10 авианосных группировок. Даже если в строю 6-8 — это значимый фактор. Я не считаю корпуса морской пехоты, а также десятки и десятки эсминцев, которые являются одними из лучших многоцелевых кораблей», — сказал Дандыкин.

Американский флот находится во всех точках, где есть интересы США, отметил эксперт. Это и Средиземное море, и Индийский океан, зоны Карибского бассейна, Тихоокеанский регион. В частности, они патрулируют воды рядом с Китаем.

Китайский флот

По числу надводных кораблей, флот Китая находится на втором месте в мире, заявил капитан. При этом флот КНР развивается «семимильными шагами». Пекин вышел на первое место по строительству крупнотоннажного военного надводного флота.

«Это эсминцы, которые сопоставимы и кое в чем превосходят американские. Это и авианосцы. По сути, они сами построили второй авианосец и третий на подходе. Это и универсально-десантные корабли водоизмещением до 50 тыс. тонн, раньше они были только у США», — подчеркнул военный аналитик.

По его словам, Китай начинает заходить в регионы, где традиционно находились корабли США. Корабли Китая посещают Красное море, Персидский залив, Индийский океан, Средиземное море.

Военно-морские силы РФ

Если говорить по ударному потенциалу, по ракетно-ядерным силам подводных лодок, то Россия занимает второе место после США, сказал Дандыкин. К 2027 году, основные подводные ядерные силы России будут состоять из подлодок 4-го поколения проектов «Борей» и «Борей-А».

Он отметил, что последние годы ВМС России стали прощупывать океанскую зону и выходить на протоптанные ранее дорожки. Даже в район мыса Доброй надежды возле берегов ЮАР, где в ноябре 2019 года прошли совместные учения кораблей России, ЮАР и КНР.

«Интенсивность походов и надводных кораблей, и подводных лодок ВМФ России увеличилась, это очевидно. Это будет происходить и дальше, потому что производство кораблей отработано. В ближайшие время в строй должен войти первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Затем думаю, эти корабли начнут вступать в строй по одному в год», — сказал аналитик.

Распил бюджета

Рост активности российского и китайского флота вызывает опасения в Пентагоне. Однако это не главная причина, публикации карты с зонами повышенной активности ВМФ России и Китая.

«Сейчас идет распил громадного военного бюджета США, в котором, как правило, больше всего средств выделяется на развитие ВМФ. Потому что из-за географического расположения Америки, по сути, — это главный вид войск», — заключил капитан.

Ранее, 10 февраля, президент США Дональд Трамп представил проект федерального бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает расходы на $4,8 трлн. Хозяин Белого дома намерен увеличить траты на оборону страны до $705,4 млрд, при этом значительно урезав социальные программы.

Накануне, 11 февраля, в США опубликовали стратегию контрразведки на 2020–2022 годы, согласно которой Россия и США являются первостепенными угрозами безопасности страны. По данным СМИ, на «противодействие» Москве Вашингтон выделит $700 млн.