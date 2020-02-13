Войти
Российская газета

Американские транспортные корабли назвали "ржавыми консервными банками"

297
0
-1
Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Американские аналитики озабочены моральным и техническим состоянием транспортных кораблей Резервного флота национальной обороны США. Многие суда устарели настолько, что не готовы к выполнению возложенных на них функций.

"Корабли эпохи холодной войны, которые составляют основу транспортного флота, значительно деградировали, создав угрозу для военного персонала и национальной безопасности", - говорится в статье Военно-морского института США.

Например, транспорт Cape May был спущен на воду в феврале 1972 года. Транспортный грузовой корабль Altair немного моложе, он построен в 1973 году.

Проведенные осенью 2019 года учения показали, что из 61 транспортного судна к выполнению боевых задач оказались готовы лишь 39, а остальные были "условно готовы" и нуждались в ремонте различной степени.

Бывший офицер береговой охраны США считает, что в случае будущего конфликта солдаты и морские пехотинцы останутся без снаряжения, которое застрянет в портах на "ржавых консервных банках".

Отметим, что дискуссия о деградации Резервного флота национальной обороны возникла в преддверии формирования военного бюджета США на 2021 год.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.08.2019
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
23.04.2019
Год трех юбилеев Украины и НАТО: от чего зависит партнерство Киева и альянса (Європейська правда, Украина)
21.01.2019
Чем опасен эсминец Donald Cook США в Черном море
18.07.2016
National Interest составил топ-5 самых мощных армий к 2030 году
05.11.2015
СМИ: скоро Сербии придется выбирать между Россией и НАТО
29.06.2011
Оружие Земли Обетованной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков