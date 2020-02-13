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ТАСС

Спутник "Луч-5" планируется запустить на ракете "Протон" в 2021 году

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года планируется подписание контрактов на два новых спутника "Луч-5ВМ"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский спутник-ретранслятор "Луч-5" планируется запустить в 2021 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Об этом сообщил в среду гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон") Алексей Варочко.

"Луч-5" в интересах ИСС [Информационные спутниковые системы] имени М. Ф. Решетнева, срок запуска - 2021 год", - рассказал он членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их визита на предприятие.

Ранее гендиректор ИСС Николай Тестоедов ранее сообщал, что в начале 2020 года планируется подписание контрактов на два новых спутника "Луч-5ВМ".

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Сейчас в ее составе три спутника-ретранслятора ("Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В"). Назначение системы - информационное обеспечение летающих на низких орбитах (до 2 тыс. км) ракет и космических аппаратов различного назначения. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
Луч МКСР
МКС
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