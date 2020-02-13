Энергомаш приступил к огневым испытаниям двигателя новой ракеты "Союз-5"

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Воронежский центр ракетного двигателестроения начал огневые испытания двигателя РД0124МС для второй ступени перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5", в НПО "Энергомаш", в которое входит центр.

"В рамках выполняемых опытно-конструкторских работ по данной теме на огневом стенде предприятия проведены два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении", - говорится в сообщении пресс-службы "Энергомаша".

"Одновременно с анализом полученных результатов на предприятии ведутся работы по подготовке к испытаниям второй энергетической установки. Начальный этап экспериментальной отработки этих установок позволит получить расчетные данные, необходимые для перехода к испытаниям двигателя в сборе и определения его характеристик в соответствии с действующим техническим заданием", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил исполнительный директор центра Сергей Ковалев, разработка конструкторской и технологической документации ведется в автоматизированной системе управления жизненным циклом изделий.

Двигатель РД0124МС - новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива "нафтил - жидкий кислород". Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите. В состав каждого из блоков входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

Прототипом для него стал двигатель РД0124А тягой 30 тонн, используемый в ракетах семейства "Ангара" и в модифицированном виде - ракетах-носителях "Союз-2".

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.

В будущем ее планируется применять для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.