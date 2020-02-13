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Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган обсудили обострившуюся обстановку в Идлибе

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Президенты отметили важность полной имплементации российско-турецких договоренностей по Сирии, включая Сочинский меморандум

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган заявили о важности полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 г.

В этих целях президенты России и Турции договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в последнее время.

В начале февраля турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - семь военных и один мирный житель.

Со своей стороны, глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Издание "Сабах" сообщало, что после этого инцидента было отменено совместное патрулирование РФ и Турции.

В начале этой недели турецкие военные вновь попали под обстрел сирийских войск. Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

В настоящее время правительственные войска Сирии продолжают бои в Идлибе против экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Одна из целей наступления - захватить контроль над проходящим через Идлиб сегментом дороги М5. Эта автомагистраль связывает Дамаск с Алеппо.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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