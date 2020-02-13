Политолог объяснил публикацию Пентагоном карты активности ВМФ РФ

Картой с зонами повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая США попытались оправдать крупнейшие оборонные бюджеты и выход из договоров о контроле над вооружениями. Такого мнения придерживается политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«США принимают самый грандиозный военный бюджет за всю историю человечества, и это должно иметь какие-то основания. Никто на США не нападает, никаких явных угроз ведущей военной державе в мире не существует», — сказал он в комментарии РЕН ТВ 12 февраля.

Эксперт полагает, что Вашингтон взял курс на эскалацию напряженности в мире. Так, американские власти приняли крупнейшие в истории страны оборонные бюджеты на 2019 и 2020 годы — $716 млрд и $738 млрд соответственно.

Кроме того, США последовательно выходят из международных соглашений, «сдерживающих опасность ядерного конфликта».

Карта активности была опубликована ранее в этот день. Согласно данным, РФ и КНР наращивают интенсивность своих морских операций. Карта якобы доказывает, что российские корабли присутствовали у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря, при этом не указывается информация ни о временном промежутке, ни о судах.

Накануне в США опубликовали стратегию контрразведки на 2020–2022 годы, согласно которой Россия и США являются первостепенными угрозами безопасности страны. По данным СМИ, на «противодействие» Москве Вашингтон выделит $700 млн.