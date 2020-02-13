МРК «Супероводы» прикроют АПЛ «Ониксами» и «Цирконами»

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод» превратятся в «Супероводов» после запланированной модернизации советских МРК, стоящих на вооружении военно-морского флота России. Дорабатывать корабли будут по итогам успешной экспериментальной модернизации МРК «Смерч».

Как сообщают «Известия», усовершенствованию подвергнутся суда 114-й бригады охраны водного района Тихоокеанского флота.

«Оводы» получат более современные средства управления огнем, радиолокационные станции, системы связи, модернизированные дизельные двигатели с большей мощностью и сниженным расходом топлива.

«Смерч», в частности, оснастили станцией радиоэлектронной разведки, работающей без излучения сигнала, комплексы «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, артиллерийскую установку АК-176МА с цифровой системой управления огнём и оптико-электронной станцией «Сфера-2».

В перспективе «Оводы» могут получить противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Оникс» и даже гиперзвуковые ракеты «Циркон». Отметим, что в настоящее время в строю в российском флоте находится 12 МРК проекта 1234. Задействовать модернизированных «Оводов» будут для защиты баз атомных подводных лодок и при выходе субмарин проекта «Борей» в открытое море.