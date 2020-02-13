Активизировались в море: как Пентагон следит за ВМФ России

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Россия и Китай усилили интенсивность своих морских операций, заявили в Пентагоне. Ведомство обнародовало карту, на которой нет конкретных данных, но обозначенные зоны подтверждают тезис министерства. Ранее в США уже сообщали об активности российских подлодок в Атлантике.

Пентагон обратил внимание на активизацию морских операций ВМФ России и ВМС Китая. В рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год ведомство опубликовала карту, где отмечены зоны их повышенной активности, сообщает The Drive.

На карте не обозначено, о каком именно периоде времени идет речь и какие морские суда находились в конкретных местах и когда, но при этом она подтверждает факт существенной активности кораблей российского флота у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет.

Пентагон также отразил на этой карте масштабные операции в Арктическом регионе, который постепенно приобретает все большее стратегическое значение.

Кроме того, как уточнили в издании, Китай резко увеличил активность на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.

"Наши мировые противники продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют зоны своих операций и сотрудничество друг с другом. Например, боевой флот Китая вырос за последнее десятилетие с 262 до 335 надводных кораблей, в то время как Россия продолжает инвестировать в передовые подводные лодки со скрытными возможностями", - указали в документе.

Там обратили внимание, что другие соперники США, в том числе Иран и КНДР, используют "ассиметричные возможности", чтобы сеять "нестабильность и неопределенность".

Незадолго до этого вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами заявил, что восточное побережье страны уже не может рассматриваться как абсолютно безопасное для американских военных, поскольку Россия увеличила активность своих подлодок в Атлантическом океане.

По его словам, моряки ВМС Соединенных Штатов уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы в Норфолке. Полную защищенность при передвижении не гарантируют и кораблям в Атлантике.

«Мы видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», - отметил Льюис. Вице-адмирал не уточнил, сколько именно субмарин России, по оценкам военных, находится в Атлантике.

Российские подлодки в последнее время все чаще привлекают внимание Запада. В конце прошлого года в НАТО указали на небывалую с момента окончания «холодной войны» активность субмарин РФ.

Представитель альянса Оана Лунгеску сообщила агентству RedaktionsNetzwerk Deutschland, что Россия постоянно усиливает операции под водой, поэтому альянсу необходимо ответить на это увеличением своих патрулей. Активность отмечают, в особенности, вблизи Гренландии, Исландии и Великобритании. По этой причине организация должна выделять больше средств на противолодочную оборону, заметила она.

В НАТО рассматривают несколько плохих сценариев, по одному из которых российские субмарины могут повредить подводные кабели между Соединенными Штатами и Европой, а от них зависит работа интернет-коммуникаций. Более того, российские подлодки в Северной Атлантике представляют собой угрозу для работы гражданских торговых путей.

Российский ВМФ считает увеличение присутствия в Мировом океане одним из своих приоритетов.

Бывший главком флота России Владимир Королев ранее отмечал, что США сами наращивают в прилегающих к РФ морских акваториях стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Об этом сообщил, высказывания которого приводит "Красная Звезда".

В связи с этим, говоря о планах на 2019 год, он отмечал, что ВМФ будет присутствовать в Мировом океане на фоне "резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развертывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры".

По словам Королева, численность присутствия ВМФ РФ в Мировом океане позволит исключить любые угрозы с морских и океанских направлений.

Лидия Мисник