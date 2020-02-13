Активизировались в море: как Пентагон следит за ВМФ России

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Россия и Китай усилили интенсивность своих морских операций, заявили в Пентагоне. Ведомство обнародовало карту, на которой нет конкретных данных, но обозначенные зоны подтверждают тезис министерства. Ранее в США уже сообщали об активности российских подлодок в Атлантике.
Пентагон обратил внимание на активизацию морских операций ВМФ России и ВМС Китая. В рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год ведомство опубликовала карту, где отмечены зоны их повышенной активности, сообщает The Drive.
На карте не обозначено, о каком именно периоде времени идет речь и какие морские суда находились в конкретных местах и когда, но при этом она подтверждает факт существенной активности кораблей российского флота у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет.
Кроме того, как уточнили в издании, Китай резко увеличил активность на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.
"Наши мировые противники продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют зоны своих операций и сотрудничество друг с другом. Например, боевой флот Китая вырос за последнее десятилетие с 262 до 335 надводных кораблей, в то время как Россия продолжает инвестировать в передовые подводные лодки со скрытными возможностями", - указали в документе.
Там обратили внимание, что другие соперники США, в том числе Иран и КНДР, используют "ассиметричные возможности", чтобы сеять "нестабильность и неопределенность".
Незадолго до этого вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами заявил, что восточное побережье страны уже не может рассматриваться как абсолютно безопасное для американских военных, поскольку Россия увеличила активность своих подлодок в Атлантическом океане.
По его словам, моряки ВМС Соединенных Штатов уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы в Норфолке. Полную защищенность при передвижении не гарантируют и кораблям в Атлантике.
«Мы видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», - отметил Льюис. Вице-адмирал не уточнил, сколько именно субмарин России, по оценкам военных, находится в Атлантике.
Представитель альянса Оана Лунгеску сообщила агентству RedaktionsNetzwerk Deutschland, что Россия постоянно усиливает операции под водой, поэтому альянсу необходимо ответить на это увеличением своих патрулей. Активность отмечают, в особенности, вблизи Гренландии, Исландии и Великобритании. По этой причине организация должна выделять больше средств на противолодочную оборону, заметила она.
В НАТО рассматривают несколько плохих сценариев, по одному из которых российские субмарины могут повредить подводные кабели между Соединенными Штатами и Европой, а от них зависит работа интернет-коммуникаций. Более того, российские подлодки в Северной Атлантике представляют собой угрозу для работы гражданских торговых путей.
Бывший главком флота России Владимир Королев ранее отмечал, что США сами наращивают в прилегающих к РФ морских акваториях стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Об этом сообщил, высказывания которого приводит "Красная Звезда".
В связи с этим, говоря о планах на 2019 год, он отмечал, что ВМФ будет присутствовать в Мировом океане на фоне "резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развертывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры".
По словам Королева, численность присутствия ВМФ РФ в Мировом океане позволит исключить любые угрозы с морских и океанских направлений.
Лидия Мисник