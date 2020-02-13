Вооруженные силы ОАЭ получили китайские РСЗО SR5

ЦАМТО, 12 февраля. Вооруженные силы ОАЭ в рамках состоявшегося 9 февраля парада впервые продемонстрировали принятые на вооружение реактивные системы залпового огня SR5 китайской корпорации NORINCO.

Как сообщает Jane's, в центре плаца в окружении множества образцов военной техники были построены подразделения, принимавшие участие в операции в Йемене. В числе представленных ВиВТ находилось несколько боевых машин РСЗО SR5.

Каждая пусковая установка была оснащена двумя ТПК, в каждый из которых размещены шесть 220-мм реактивных боеприпасов. РСЗО также может оснащаться двумя ТПК с 20 122-мм реактивными снарядами в каждом.

Ранее информации о поставках SR5 ВС ОАЭ не имелось. Сообщалось о поставках данных РСЗО ВС Алжира и Бахрейна. Также известно о поставках в ОАЭ 155-мм легких буксируемых гаубиц AH4 (корпорации NORINCO), которая может вести стрельбу управляемыми боеприпасами.

Как сообщал ЦАМТО, максимальная боевая масса размещенной на шасси повышенной проходимости с колесной формулой 6x6 РСЗО SR5 составляет 25 т, максимальная скорость движения по шоссе – 85 км/ч, запас хода по топливу – 600 км. Диапазон углов наводки по азимуту составляет +-70 град., максимальный угол вертикальной наводки – 60 град.

РСЗО обеспечивает возможность стрельбы как неуправляемыми, так и управляемыми реактивными снарядами. Максимальная дальность стрельбы неуправляемыми РС калибра 122-мм и 220-мм составляет 50 км и 70 км, соответственно. Кроме того, обеспечена возможность пуска 122-мм управляемых РС "Файр Дрэгон-40" (Fire Dragon 40, BRE7) и 220-мм РС "Кинг Дрэгон-60" (King Dragon 60, GR1).

Во время парада также были показаны две реактивные системы залпового огня MCL (Multiple Cradle Launchers), разработанные национальной компанией Jobaria Defense Systems под руководством специалистов турецкой Roketsan. Первая РСЗО представляет собой разработанный компанией Oshkosh тяжелый тягач HET с колесной формулой 6x6, буксирующий 10-колесный полуприцеп с артиллерийской частью, включающей четыре поворотные платформы, на каждой из которых размещены три съемных пакета направляющих (по 20 неуправляемых 107/122-мм РС в каждом). Таким образом, РСЗО способна осуществить залп 240 боеприпасами. Вторая установка была выполнена в конфигурации с четырьмя поворотными платформами, на каждой из которых размещены четыре 300-мм реактивных боеприпаса.