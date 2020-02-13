Индия не направляла запрос на поставку МиГ-29К для авианосца «Викрант»

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Задержка с передачей индийским ВМС новейшего авианосца "Викрант" никак не связана с поставкой палубных самолетов МиГ-29К российской стороной. Москва до сих пор не получила от Нью-Дели обращения по поставке самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.

Как пишет новостное агентство, Россия ранее предоставила Индии всю необходимую информацию по возможному контракту на поставку партии палубных истребителей МиГ-29К для новейшего индийского авианосца "Викрант", однако до сих пор не получила ответ. Кроме того, Индия даже не выпустила тендерного обращения на поставку палубных истребителей.

Россия ожидает обращения Минобороны Индии о поставке палубных истребителей МиГ-29К для "Викранта". Поэтому утверждать, что сроки передачи авианосца ВМС Индии задерживаются из-за России, не очень корректно

- заявил собеседник агентства, добавив, что от России в тендере будет участвовать "Рособоронэкспорт".

Ранее государственный министр обороны Индии Шрипад Наик заявил, что передача авианосца "Викранта" в состав индийских ВМС задержится из-за "отсрочки с поставкой авиатехники из России".

Согласно сообщениям Минобороны Индии, новейший легкий авианосец "Викрант" должен вступить в строй в марте 2021 года. По планам на нем будут базироваться до 14 самолетов МиГ-29К/КУБ и несколько вертолетов радиолокационного дозора.