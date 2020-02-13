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Военное обозрение

ВМС США получили первый транспортный конвертоплан CMV-22B

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Источник изображения: U.S. Navy

Военно-морские силы США получили первый транспортный конвертоплан CMV-22B, машина прошла все необходимые испытания. Об этом сообщает Flightglobal.

Как пишет издание, это первый конвертоплан из сорока восьми, заказанных ВМС США. По ранее озвученным планам, первые серийные CMV-22B должны поступить на американский флот в 2021 году.

Транспортный конвертоплан CMV-22B разработан по заказу ВМС США на базе конвертоплана V-22 Osprey и в перспективе должен заменить устаревшие палубные транспортные самолеты C-2A Greyhound. В первую очередь военные намерены использовать такие аппараты для доставки запчастей на авианосцы, находящиеся на большом удалении от побережья. Максимальная загрузка машины составляет около 9 тонн, оптимальная - в районе 2,5 тонн (максимальная дальность полета).

Ведущие разработку нового конвертоплана компании Bell и Boeing о своей новой машине сильно не распространяются. На сегодняшний день известно, что конвертоплан получил конформные топливные баки увеличенного объема, расположенные по бокам фюзеляжа, чтобы увеличить дальность полета. По имеющейся информации, транспортный конвертоплан CMV-22B способен перевозить грузы массой до 2,6 тонны на расстояние до 2,13 тысячи километров.

Одной из причин, побудившей ВМС США заказать разработку CMV-22B, стало то, что в грузовом отсеке С-2А не помещается двигатель от истребителя F-35. Новый конвертоплан свободно перевозит двигатели самолета, который в будущем станет основным истребителем ВМС США.

В настоящее время на авианосцах ВМС США, находящихся в море, для доставки ГСМ, запчастей и провизии используются транспортные самолеты C-2A Greyhound. Транспортник имеет в длину 17,3 метра, размах крыла 24,6 метра и высоту 4,8 метра. Максимальная взлетная масса составляет 27,2 тонны. Он рассчитан на перевозку до 26 пассажиров или грузов массой до 4,5 тонны. C-2A способен выполнять полеты на скорости 465 километров в час на расстояние до 2,4 тысячи километров. На вооружение ВМС США С-2А поступили в 1965 году.

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Страны
США
Продукция
F-35
MV-22 Osprey
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Bell Helicopter
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